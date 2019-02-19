شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك مريض سكر.. ما هى الاحتياطات الغذائية الخاصة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الطفل مريض السكر إلى مراعاة نوعيات طعامه بشكل جيد، لذا يجب أن يكون الوالدان أن يكونوا على دراية جيدة بالمتطلبات التي يحتاجها الحالة الخاصة للطفل.



مرض السكر فى الاطفال الوجبات الخفيفة الوجبات الخفيفة بالتأكيد وقت تناول الوجبات الخفيفة هو وقت الوجبة المفضلة بين الأطفال، ولكن يجب أن تكون الوجبات خفيفة صحية وخالية من الدهون، جميع المواد الغذائية السريعة والوجبات السريعة غير صحية تماما للأطفال المصابين بالسكر.

يزيد ارتفاع الدهون والسكر من خطر الإصابة بالسمنة في مرحلة الطفولة والأمراض الجسدية المختلفة ، مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية، في وقت لاحق من الحياة، يجب استبدال المشروبات الغازية والمشروبات المخفوقة والمشروبات الغازية بعصائر الفاكهة الطازجة الخالية من الدهون والماء، وتجنب المواد المخبوزة قدر الإمكان.



جدول التغذي السليم للطفل مريض السكر البروتين البروتين هو عنصر غذائى أساسي للنمو والتطور ، يحتاج الأطفال المصابون بداء السكر إلى كمية من البروتين، ولكن المصادر الغذائية للبروتين ، والتي يمكن أن تعطيها لطفلك المصاب بمرض السكر تشمل : الصويا والمكسرات والبذور والأسماك ومنتجات الألبان، ولكن لحوم البقر مصدر عالى للبروتين ولكنها مرتفعة فى الدهون والسعرات الحرارية ، وبالتالي غير مناسبة للطفل السكر. البروتين البروتين هو عنصر غذائى أساسي للنمو والتطور ، يحتاج الأطفال المصابون بداء السكر إلى كمية من البروتين، ولكن المصادر الغذائية للبروتين ، والتي يمكن أن تعطيها لطفلك المصاب بمرض السكر تشمل : الصويا والمكسرات والبذور والأسماك ومنتجات الألبان، ولكن لحوم البقر مصدر عالى للبروتين ولكنها مرتفعة فى الدهون والسعرات الحرارية ، وبالتالي غير مناسبة للطفل السكر.

الألياف

للسيطرة على ارتفاع أو انخفاض سكر الدم لدى الطفل يجب أن تكون الألياف جزءًا لا يتجزأ من نظامه الغذائى ، حيث يتطلب الطفل البالغ من العمر عشر سنوات من العمر 15 جرامًا -20 جرامًا من الألياف يوميًا ، وتحتاج تلك الفئة العمرية من 13-15 عامًا إلى حوالي 20 إلى 25 جرامًا. ويممكن أن يستبدل الخبز الأبيض والمكرونة بالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.



وجبات الطفل مريض السكر