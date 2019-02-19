6 قواعد صحية يمكنك الاستغناء عنها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في كل عام تحثنا الدراسات الطبية على اتباع قواعد صحية عدة نحصن بها أنفسنا من الأمراض للاستمتاع بحياة أكثر نشاطا وحيوية.

وفي مقابل هذا الأمر تؤكد خبيرة التغذية الرومانية لورا جيسكو، أن هناك عددا من تلك القواعد يمكن ألا نتقيد بها ونتجاهلها دون أن تؤثر على نمط حياتنا الصحي.

نستعرض فيما يلي أهم تلك العادات الصحية بحسب موقع "إيل" الروماني:

1- تناول الأطعمة العضوية





من المعروف أن الأطعمة العضوية جيدة جداً لجسم الإنسان، وغالباً ما تكون تكلفتها عالية، لكن هناك عددا من المنتجات يمكن اختيارها بدون وجود الملصق الخاص بالأطعمة العضوية، وتشمل هذه الأطعمة الأفوكادو والأناناس والبطاطا الحلوة والبابايا والبطيخ.

2- تناول 6 وجبات صغيرة في اليوم





إذا اخترت الأطعمة الصحية الصحيحة فلا يهم كم مرة تأكل، لذا يمكنك التخلي عن فكرة 3 وجبات رئيسية و3 وجبات خفيفة، ومن الأفضل الالتزام بالوجبات الـ3 الرئيسية، وهذا لن يؤثر على عملية الأيض لديك.

3- الحرص على تناول وجبة الإفطار





إذا كنت من أولئك الذين يفضلون النوم ساعة إضافية بدلاً من إعداد وجبة إفطار دسمة، فذلك يعد مناسبا جداً لك، فلن تفقد وزنك بشكل أسرع إذا كنت تتناول وجبة الإفطار يومياً لكن لا تأخذ كفايتك من النوم، لذا يمكنك إجراء بعض الاستثناءات.

4- التخلي عن الكربوهيدرات





إليك أخبار سارة إذا كنت تحب الكربوهيدرات، لا يتعين عليك تجنبها تماماً، ولكن يجب أن تكون حذراً بشأن المنتجات التي تدخلها في نظامك الغذائي، فالخبز ليس سيئاً للغاية، ولكن عليك أن تحافظ على نظام غذائي متوازن، لذا يمكنك أن تستهلك القمح الأسمر، والأرز البني، والخضار والفواكه، وأن تكون أكثر هدوءاً، فاليابانيون الذين عادة ما يكون لديهم حمية غنية بالقمح، لديهم أكبر متوسط ​​عمر متوقع في العالم.



5- الامتناع عن تناول العشاء بعد الـ7 مساء





يمكنك تناول الطعام في المساء دون أن تصاب بالسمنة، ولكن يُوصى بأن يكون هناك ساعتان على الأقل بين العشاء ووقت النوم، إضافة إلى ذلك سيكون من الأفضل عدم اختيار البيتزا والمعجنات مساءً.



6- إزالة السموم من العصائر

من المعروف أن العصائر الطبيعية تتمتع بعدد غير محدود من الفوائد، لكن السموم التي يتكلم عنها الإخصائيون تتركز في نسبة السكر العالية فيها، وهو ما يعالجه الجسم بشكل طبيعي، إلا أنه يجب الاهتمام بالاعتدال في تناولها.



