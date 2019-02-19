5 أنشطة ترفيهية تجعل "روتردام" وِجهتك المُفضلة

تستحق المدينة الهولندية روتردام أخذ عطلة للتمتع بسحرها، مع خدمة قطار ايسترودر السريع مباشرة من لندن، ومجموعة كبيرة من المطاعم العصرية والفنادق الرائعة ومصانع الجعة الفاخرة، وبعض من أكثر المباني المعمارية إثارة في أوروبا؛ لذلك يجب أن تكون روتردام هي المدينة القادمة لزيارتها وممارسة أكثر الأنشطة الترفيهية المشهورة بها.

ركوب الدراجات

لا تحتكر أمستردام ثقافة ركوب الدراجات - فباقي أنحاء هولندا تعاني من جنون الدراجات ، بما في ذلك روتردام. ويعد ركوب الدراجة واحدة من أفضل الطرق لرؤية الهندسة المعمارية المتنوعة للمدينة ، من الكلاسيكيات السبعينيات مثل متحف المكعابات الأصفر إلى روائع العصر الحديث -محطة مترو أنفاق في روتردام، هولندا، التي افتتحت في عام 2014 .

الذهاب لمصانع الجعة الحرفية

تمتلك روتردام عدد من مصانع الجعة الحرفية والتى تصنع الجعة يدويا ، وبعيدا عن مصانع هينكنيز ، يمكنك العثور على مصنع Kaapse Brouwers ، والذي يتصدر في مجال تصنيع الخمور يدويا ، كما يمكن إيجاد الخمور والجعة المصنوعة يدويا في مطعم Kaapse Maria ، ذو المستوى المنخفض الذى يمتلك بار كبير تصنع فية الجعة يدويا . أو الانتقال من هناك إلى مصنع الجعة / بار Thoms ، وهو مصنع الجعة الثاني في هولندا لتقديم البيرة غير المبسترة وغير المصفاه

تناول الطعام مع جولة حول المدينة

تفتخر المدينة الساحرة بعدد من المطاعم ،والتى تقدم خيارات متعددة من الأطعمة المبتكرة. وللقيام بجولة حول المدينة مع تناول وجبة شهية ، يمكنك الصعود على متن ترام روتردام - وهو ترام قديم تم تحويله مؤخرًا إلى مطعم يتجول في أنحاء المدينة بينما يتم تقديم وجبة عشاء من أربعة أطباق ،كما يقدم خيارات طعام صحية .

مشاهدة المباني القديمة

تم قصف روتردام في الحرب العالمية الثانية. كانت تبدو وكأنها لا تختلف عن أمستردام ، لكن هتلر دفع ثمن ذلك ، وظهرت نوتردام فى حلة جيديدة من الهندسة المعمارية الحديثة بدلا من المباني الهولندية التقليدية. ولكن لا يزال بإمكانك رؤية المباني القديمة عن طريق التوجه إلى جنوب غرب المدينة - هناك ستجد المباني المجملنة ، وحتى قناة مائية و طاحونة قديمة .

الذهاب إلى المتاحف الطبيعية

تمتلك متاحف روتردام بحس من الفكاهة، فيتواجد في متحف التاريخ الطبيعي في روتردام معرض دائم يدعى "حكايات الحيوانات الميتة" (Dead Animal Tales) ، والذي يروي طرقًا غير اعتيادية لموت بعض الحيونات بشكل فكاهي، بما في ذلك قنفذ محنط يضع رأسة في علبة مثلجات فارغة . وبطة لقت حتفها بالخطأ عندما طارت لتغازل ذكراً من البط .

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