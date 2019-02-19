أبو النجا ل يؤكد أن "السمنة" لها خطر كبير على خصوبة الرجال

كشف الدكتور محمد أبو النجا أستاذ مساعد الجراحة بكلية طب عين شمس وإستشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظيرأن الشباب الذين يعانون من السمنة الزائدة يملكون كمية منخفضة من الحيوانات المنوية، بالمقارنة مع الشباب ذوي الوزن السليم حيث توجد علاقة قوية بين السمنة وانخفاض جودة الحيوانات المنوية.

وقال أن الرجال الذين يعانون من السمنة، يشكون من خلل في مستوى التستوسترون وهورمونات الجنس الأخرى، بالمقارنة مع الرجال ذوي الوزن السليم.

وأضاف أن السمنة مرض خطير وتعتبر المؤثر ذات التأثير الاكبر على الحيوانات المنوية، كما تعمل السمنة على تحويل جزء من هرمون الذكورة " التستسترون" إلى هرمون الأنوثة "الاستروجين"، وبالتالى يحدث نوعا من الخلل الهرمونى داخل الجسم، وهو ما يؤدي بدوره إلى ضعف الخصوبة وعدد وحركة الحيوانات المنوية لدى الرجل.

وأشار أنه لابد من خفض الوزن للرجال الذين يعانون من السمنة إما بالطرق التقليدية أو العمليات الجراحية الأمنة والتى تعتبر الحل الجذرى والنهائى لمرض السمنة مثل التكميم وتحويل المسار وغيرها من الجراحات والعمليات المناسبة للمرضى .

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