انت الان تتابع موضوع دواء ساكسيندا – saxenda والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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السمنة من المشاكل الصحية الخطيرة التي أصبح هناك عدد كبير من الناس تعاني منها، فبالنظر الى معدلات السمنة في كل عام نجد ان النسبة دائما في ازدياد، ولكن بالرغم من ذلك قد ظهرت الكثير من الحلول الطبية التي تعمل على علاج السمنة بشكل كبير، حتى انه قد ظهر الكثير من العلاجات التي تعمل على إنقاص الوزن بشكل ناجح خاصة لمرضى السمنة، ولكن عدد كبير من الناس التي تسعى الى علاج السمنة يفضلون اخذ جرعات من العلاج بدل من الدخول في العمليات الجراحية القاسية.

أدوية السمنة

قد ظهرت في الأعوام القليلة الماضية عدد كبير من الادوية التي تعمل على علاج السمنة بشكل كبير، والتي تساعد عدد كبير من الأشخاص في التخلص من الوزن الزائد، حتى يصلوا الى الوزن المثالي، حتى ان تلك الادوية قد حققت نجاح كبير بينهم، وواحد من اهم تلك العلاجات هي ابرة ساكسيندا، فهي تعتبر من أحدث العلاجات التي يمكن استخدامها لمرضى السمنة المفرطة، حتى ان إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الامريكية قد اعتمدته، فهي عبارة عن مادة تم وضعها داخل الابر مما تساعد على انخفاض الوزن بشك ملحوظ، ولكن يجب ان يكون هناك نظام غذائي صحي مع بعض التمارين الرياضية.

كيف تعمل ابرة ساكسيندا على خسارة الوزن

ابرة ساكسيندا للتنحيف هي من الادوية المختلفة التي تعمل على إنقاص الوزن، فهي تعمل كهرمون طبيعي يتم افرازه داخل الجسم، ذلك الهرمون هو المسؤول عن تنظيم شهية الجسم من خلال تنشيط مناطق معينة موجودة في المخ، تلك المناطق هي المسؤولة عن الشعور بالشبع وأيضا الجوع، فتجع الانسان يشعر بالشبع بعد تناول بعض الكميات القليلة من الطعام.

وبذلك فان الشخص الذي يتناول الطعام بتلك الطريقة يكون قد حصل على القليل من السعرات الحرارية مما يؤدي الى فقدان الوزن بشكل امن وصحي للغاية، كما ان الابرة لا تقوم بانقاص الوزن فقط بل انها تحافظ على الوزن المثالي للجسم.

مميزات ابرة ساكسيندا

ان الحفاظ على الون بعد فقدان عدد كبير من الكيلو جرامات من الأمور الصعبة للغاية، ولكن مع ابرة ساكسيندا يمكنك ان تقلل من وزنك مع التأكد من ثبات الوزن الذي وصلت له، أي لن تعود الى وزنك السابق مرة أخرى، ولكن هناك بعض الأبحاث التي تم عملها والتي تؤكد من انه لابد من اتباع نظام غذائي صحي مع اتباع بعض التمارين الرياضية كل تلك الاشياء اتي تساعد عمل الابرة.

موانع استخدام ابرة ساكسيندا

1_ يمنع استخدم الابرة لمرضى سرطان الغدة الدرقية، او وجود أي تاريخ مرضي في العائلة.

2_ تناول أي من الفيتامينات او المكملات الغذائية العشبية والتي من الممكن ان يكون لها تفاعل مع ابرة ساكسيندا ومن الممكن ان تؤثر عليها.

3_ وجود أي حساسية مع أي من المواد الفعالة الموجودة في العلاج.

4_ يمنع للأشخاص الذين يعانون من أي مشاكل في المعدة، مثل المشاكل الهضمية وغيرها من مشاكل المعدة.

5_ وجود أي مشكلة في البنكرياس او الكبد او حتى الكلى.

6_ إصابة الشخص بالاكتئاب.

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7_ الحمل او حتى التخطيط الى حمل، وذلك لان ابرة ساكسيندا لها اضرار على الجنين.

8_ أيضا يمنع تناوله للأمهات التي تقوم بالرضاعة الطبيعية، وذلك لان حقيقة ان الدواء يمر الى الطفل من خلال لبن الام لا تزال غير معروفة لذا يفضل استشارة الطبيب.

9_ ادوية مرض السكري او حقن الانسولين.

الاثار الجانبية للعلاج بابرة ساكسيندا

1_ يمكن ان يكون سبب في الإصابة بأورام الغدة الدرقية والتي يمكن ان تصل الى السرطان.

2_ يمكن ان يحدث بعض الالتهابات في البنكرياس، ووقتها يجب التوقف عن اخذ الابرة والاتصال بالطبيب على الفور.

3_ يمكن أيضا ان تتسبب ابرة ساكسيندا في بعض المشاكل التي تحدث في المرارة والتي يمكن ان تصل الى احتياج الشخص الى اجراء بعض العمليات الجراحية، لذا يجب استشارة الطبيب في حالة وجود أي الم في اعلى البطن او ظهور اصفرار في الجلد او العين.

4_ يمكن أيضا ان يكون سبب في انخفاض نسبة السكر الموجودة في الدم وخاصة عند مرضى السكري من النوع الثاني، وذلك لأنهم يقومون بتناول بعض الادوية التي تعالج ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذا لى الأشخاص المصابون بمرض السكري استشارة الطبيب قبل اخذ أي علاج خاص بفقدان الوزن وخاصة ابرة ساكسيندا.

5_ يمكن أيضا ان يكون العلاج سبب كبير في زيادة معدل ضربات القلب والتي يمكن ان تستمر عدة دقائق، لذا يجب الانتباه الى ضربات القلب اثناء استخدام ابرة ساكسيندا.

6_ يمكن ان تحدث بعض الاضرار والمشاكل في الكلى والتي تصل الى حدوث الفشل الكلوي.

7_ حدوث حساسية بسبب المادة الفعالة الموجودة في الابرة، ولكن عند ظهور تلك الاعراض يجب التوقف بشكل تام عن استخدام ابرة ساكسيندا.

8_ يمكن أيضا ان تكون سبب في حدوث الاكتئاب او ظهور بعض الأفكار الانتحارية