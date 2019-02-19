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القرفة هو نوع من الأعشاب التي تتميز بالعديد من الفوائد، بالإضافة إلى طعمها المميز لهذا فهي تضاف على الكثير من الأطعمة مع التوابل لاكتساب الطعم اللذيذ، يوجد نوع من القرفة يسمى القرفة السيلانية التي تتميز بالعديد من الفوائد كما سوف نوضح لكم.

القرفة السيلانية

القرفة السيلانية هي القرفة الشائعة التي نستخدمها جميعًا في مطابخنا، تتميز هذه القرفة بأنها ذات لون بني وتكون في الغالب على شكل أعواد، وتتميز القرفة السيلانية أنها من أفضل أنواع القرفة.

تبدو القرفة السيلانية كأنها ملفوفة مثل السيجارة، ولها قشرة ناعمة لونها بني فاتح، وسهلة في الكسر لأنها مرنة، وتحتوي على رائحة مميزة وعطرية جميلة، وتعد دولة سيريلانكا الموطن الأصلي لها، كما أنها توجد في الفلبين وجبال الأنديز.

ما هي فوائد القرفة السيلانية

تميز القرفة السيلانية أن لها العديد من الفوائد مثل:

الوقاية من مرض السكري

لقد أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن القرفة السيلانية يحتوي على مواد تعمل على تحفيز النشاط الشبيه بالأنسولين، مما يقلل من نسبة إفراز الأنسولين في الجسم وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر.

الحماية من الإصابة بالأمراض السرطانية

تحتوي القرفة السيلانية على مواد مضادة للأكسدة تساهم في تقوية الجهاز المناعي في الجسم وبالتالي حمايته من مرض السرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

تعمل القرفة على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، لهذا فإن تناول القرفة يقي من الإصابة بأمراض القلب، لكن يجب الحذر أن لا تزيد نسبة القرفة عن 120 مليجرام في اليوم لأن عند الزيادة في تناولها قد تؤدي إلى بعض المشاكل الصحية.

الوقاية من الإصابة بالزهايمر

تحتوي القرفة على بعض المركبات الفعالة في تقوية الجهاز العصبي والذاكرة، لقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن القرفة تحتوي على مواد تمنع التشابك الذي يحدث في المخ ويؤدي إلى فقدان الذاكرة، لهذا فهي من النباتات التي تحمي الإنسان من الإصابة بالزهايمر.

تعزيز صحة الدماغ

لقد أثبتت البحوث والدراسات أن مجرد استنشاق الزيوت العطرية الموجودة في القرفة يؤدي ذلك إلى تحفيز وظائف الدماغ ويحسن من عملية الإدراك، لهذا فإنها تساعد على تحسين عمل الذاكرة، بالإضافة إلى قدرتها على التخلص من القلق والعصبية والتوتر.

تعمل على محاربة البكتيريا والالتهاب

تحتوي القرفة على بعض المكونات الفعالة التي لها القدرة على منع تخثر الدم ومنع تكون الصفائح الدموية الضارة وذلك لأنها تقوم بتثبيت إفراز الأراكيدونيك وهو ذلك الحمض المسئول عن الاستجابة الالتهابية.

كذلك تتميز القرفة بأنها تحتوي على مواد مضادة للالتهاب والبكتيريا، لهذا فهي تساعد على الشفاء من التهاب المفاصل الروماتيدي، بالإضافة إلى قدرتها على التخلص من البكتيريا التي تصيب الجسم سواء في المهبل أو أي مكان معرض لتكاثر الفطريات.

فوائد القرفة السيلانية للنساء

تساعد القرفة السيلانية على تنظيم الهرمونات لدى السيدات وبالتالي تنظم مواعيد الدورة الشهرية وتنظم نزول الدم وتمنع من إصابتها بنزيف الرحم.

حماية الجهاز الهضمي

تتميز القرفة بأنها تحتوي على الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي وبالتالي وقاية الجسم من الإصابة بالإمساك والإسهال.

بالإضافة إلى قدرتها على محاربة الالتهاب والفطريات الموجودة في الأمعاء والمسببة إلى الإسهال أو المغص.

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فوائد القرفة السيلانية المتعددة

– تعمل على تنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان.

– تعالج مشاكل البرد والأنفلونزا.

– تعمل على تقوية الجهاز المناعي وبالتالي تحمي الجسم من التعرض للكثير من الأمراض.

– تفتح الشهية لمن يعاني من ضعف الشهية.

– لا تؤدي إلى الزيادة في الوزن لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية أو دهون.

– تساعد على سرعة التئام الجروح.

– تزيد من قوة البصر لأنها تحتوي على فيتامين أ.

– تدخل في تحضير معجون الأسنان.

– تقي الجسم من الإصابة بفقر الدم بسبب احتوائها على فيتامين ج.

نصائح لحفظ القرفة السيلانية

حتى يتم الاستفادة من فوائد القرفة السيلانية بشكل صحيح يجب معرفة طرق الاحتفاظ بهذا النوع من القرفة ويكون ذلك من خلال التالي:

– تعتبر القرفة السيلانية أحد التوابل الأساسية الموجودة في كل مطبخ لأنها تستخدم في العديد من الأطعمة حتى تكسبه طعام مميز، لهذا يجب الاهتمام بتخزين هذه القرفة في مكان بارد وجاف.

– تخزن هذه القرفة بعيد عن الضوء المباشر لأن درجة الحرارة والرطوبة تعمل على تقليل تفاعل المواد التي تدخل في تكوين القرفة السيلانية.

– لا يجب أن يتم تخزين القرفة السيلانية في الفريزر.

– للاستفادة من فوائدها المذهلة يفضل أن تطحن القرفة عند الاستخدام حتى لا تفقد الزيوت الطيارة الموجودة فيها.