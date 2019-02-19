10 فوائد لقشر القهوة.. أبرزها التخلص من التوتر والسموم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للباحثات عن الصحة والجمال من الطبيعة بعيدا عن المنتجات الكيميائية، فإن معظم الفوائد قد يتم استخلاصها من قشر القهوة، فهو يحتوي على العديد من الفوائد الرائعة للجسم.

ويمكن الحصول على قشر القهوة من خلال حرق القهوة غير المحمصة على النار ثم طحن القشر الناتج عن حرق القهوة حتى يصبح مسحوقا ناعما.

ولقشر القهوة فوائد صحية وجسدية عديدة للنساء، حددها موقع "الطبي" المتخصص كالتالي:

- يعمل قشر القهوة على تنظيف الرحم من الدم الفاسد الذي يبقى عالقا فيه، لذلك ينصح بشرب مشروب قشر القهوة في فترة الحيض، وفي فترة ما بعد الولادة.

- يساعد على تقليل الوزن وحرق الدهون الزائدة، وذلك لاحتوائه على مركبات تعمل على زيادة العصارة الهضمية التي تقوم بدورها بحرق الدهون المتراكمة.





- يتم استخدام قشر القهوة للتنحيف بطحنها جيداً ومن ثم غليها، ويضاف لها القليل من الزنجبيل، والقليل من القرفة، ويشرب هذا المشروب مرة يومياً.

- يعمل قشر القهوة على إدرار البول، فعند شرب ماء نقع قشر القهوة يؤدي ذلك إلى إدرار البول وتخليص الجسم من التورم والانتفاخات الناتجة من تجمع السوائل في أطرافه.

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- يفيد قشر القهوة جداً الجهاز الهضمي، ويعمل على تخليص الأمعاء من الفضلات، ويُخلص المعدة من المغص، وأيضا يساعد على الهضم ويطرد الغازات المزعجة من الأمعاء.

- مفيد للجهاز العصبي، فهو قادر على تهدئه الأشخاص المتوترين والأشخاص دائمي العصبية.





- يخلص الدم من السموم الضارة بالجسم، فهو يعمل على تصفية الدم ويخلصه من المواد السامة وأيضاً يخلصه من الجراثيم الضارة.

- الحماية من أمراض القلب والشرايين، حيث يعمل على تقوية عضلة القلب، ويمنع تراكم الدهون في الشرايين وانسدادها، وأيضاً يقوي سرعة الدم الذي يسري في الأوعية الدموية.

- مسكن طبيعي من آلام الرأس ومن الصداع الشديد بشكل خاص، والآلام المختلفة في الجسم بشكل عام.

- قشر القهوة يمد الجسم بمضادات الأكسدة التي تحميه من المواد المؤكسدة الضارة التي تسبب العديد من الأمراض والسرطانات.