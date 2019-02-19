عاصم يكشف عن تأثير وعلاج إلتصاقات "بطانة الرحم"

كشف الدكتور أحمد عاصم الملا إستشاري الأمراض النسائية والمناظير والحقن المجهري أن التصاقات بطانة الرحم تحدث عادة بعد حدوث ضرر للجدار الأمامي أو الخلفي لبطانة الرحم مما يؤدي إلى التحام هذه الجدران أثناء تكوين الندبة ويكون هذا الضرر إما بعد جروح متعددة أو التهابات ببطانة الرحم.

وقال أن إحتمال حدوث هذه الالتصاقات قد يصل إلى ٤٠٪ من السيدات اللاتي خضعن لعملية تجريف بطانة الرحم العلاجية بعد عملية إجهاض غير مكتمل أو بواقي ما بعد ولادة طبيعية لذلك ينصح عادة بمحاولة التخلص من هذه البواقي عن طريق الأدوية المحفزة لانقباض الرحم بدل القيام بعملية التجريف.

وأضاف في حال فشل العلاج بالدواء، يتم عمل التجريف بمساعدة الألتراساوند أو الاستعاضة عنه بعمل منظار رحمي واستئصال هذه البواقي وهي طريقة امنة ونسبة حدوث الالتصاقات بعدها قليلة جداً.

وأوضح أن علاج التصاقات بطانة الرحم متاح بالطب الحديث ونتائج العلاج جيدة جداً والطريقة المثلى للعلاج هي المنظار الرحمي العلاجي حيث يتم إدخال المنظار داخل الرحم وتحرير الالتصاقات عن طريق مقص صغير مرتبط بالمنظار أو إستخدام مصدر للطاقة مثل الليزر أو التيار الكهربائي.

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أحمد عاصم يشارك فى مؤتمر للحقن المجهرى فى برلين بألمانيا