شكرا لقرائتكم خبر عن لو متوتر.. ازاى تتعامل مع مشاعر القلق بالعلاج السلوكى النفسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاعر القلق والتوتر أمراً طبيعياً فى ظل ظروف الحياة والضغوط التى تحدث يومياً، ولكن إذا زادت هذه المشاعر قد تسبب لك مشاكل صحية ونفسية، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز مهارات التعامل مع مشاعر القلق والتوتر وكيفية إدارتها باستخدام تقنيات العلاج السلوكي المعرفي (CBT) وفقاً لعلم النفس، بحسب موقع "Net doctor".



التوتر

1-حدد وقت لنفسك "Me time"

حدد وقتاً كل يوم لنفسك للاسترخاء وتهدئة نظامك العصبى، بعيداً عن الضغوط اليومية، ويمكنك قضاء هذا الوقت فى الطبيعة أو المشى أو القراءة أو الاستماع للموسيقى أو الاستحمام.

2-الحصول على ما يكفي من النوم

الحصول على النوم والراحة يقلل شعورنا بالقلق، كما أنه يمنح نظامنا العصبي فرصة للهدوء والتعافي مما يساعدنا على الشعور بقلق أقل.

3-تمارين الاسترخاء

يمكن أن تساعد تمارين الاسترخاء على تقليل الأعراض النفسية والجسدية للقلق، ومن أمثلة هذه التمارين اليوجا والتأمل التى تساعد العقل والجسم على الاسترخاء وإدارة أعراض القلق.

4- تمارين التنفس

عندما نشعر بالقلق يصبح التنفس أكثر سرعة، مما يخلق عدم توازن في الجسم بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، هذا يمكن أن يرسل رسائل إلى الدماغ بأن هناك تهديد وهو ما يزيد مشاعر القلق، لذا فإن ممارسة تمارين التنفس ببطء يحقق التوازن بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون مع الشعور بالهدوء.

5- تحدث إلى صديق أو شخص تثق به

يمكن أن تساعدك مشاركة ما تشعر به على مشاهدة مشكلتك من منظور جديد، وهو ما يقلل من شعورك بالقلق والتوتر.

6- اكتب ما تشعر به

إذا كنت لا ترغب في التحدث إلى شخص ما، فقم بتدوين أفكارك ومشاعرك في دفتر يوميات يمكن أن يساعدك هذا الأمر على تخفيف الشعور بالقلق.

7- ركز على افكارك

ما نفكر فيه يؤثر على ما نشعر به، إذا شعرنا بقلق متكرر أو مستمر فمن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة لأفكار خاطئة، لذا يجب التركيز على حقائق الوضع الحالى بدلاً من توقعاتنا وهذا يمكن أن يساعدنا على تخفيف القلق الذي نشعر به.



القلق

8- واجه مخاوفك

كثيرا ما نتجنب الأشياء التي نخافها، وهو أمر خاطئ حيث يجب أن نواجه مخاوفنا حتى نكتشف أنفسنا ومالذى سوف يحدث حقاً عند مواجهة هذه المخاوف.

9- تناول وجبات متوازنة منتظمة

يمكن أن يساعد تناول الطعام بانتظام وبشكل صحي على الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم، مما يساعد على الحفاظ على استقرار مزاجنا.

10- قلل من الكافيين والسكر

يمكن أن يؤثر الكافيين والسكر على الجسم ويزيد من مشاعر القلق على المدى الطويل، على الرغم من أنهم قد يعطوننا دفعة قوية على المدى القصير، إلا أن تقليل كمية الكافيين والسكر التي تستهلكها يمكن أن تساعدك على الشعور بقلق أقل مع مرور الوقت.

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