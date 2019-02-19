الأرق بعد الولادة.. تعاملي معه بإرشادات بسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:32 مساءً - تتعرض أحياناً الأم بعد الولادة لحالة من الأرق تؤثر علي حياة رضيعها؛ لذا لابد من معرفة الأسباب والأعراض لاكتشاف العلاج الأمثل للتخفيف من الأرق والإرهاق بعد الولادة.

كشفت الدكتورة هند محمد سلمي، استشارية أمراض النساء والتوليد، عن أبرز أسباب الأرق بعد الولادة:

• عملية الولادة تلعب دوراً رئيسياً في تغير الهرمونات. وتسبب حالات التعرق الليلي، حيث يتخلص جسمك من المياه الزائدة..

• التحديات العاطفية "التي تعرف بالاكتئاب ما بعد الولادة"، والتي يمكن أن تمنعك من النوم الهادئ.

* تناول الوجبات الروتينية ليلاً: يسبب الاستيقاظ المتكرر وصعوبة العودة للنوم.

أعراض الأرق بعد الولادة

* تقلبات مزاجية، وسرعة في الغضب، عندما تكونين غير قادرة على أخذ قسط وافر من الراحة.

• الاكتئاب، والحزن من دون مبرر مباشر.

• تزداد الوساوس في دماغك، حول عدم القدرة على النوم في الليلة التالية أيضاً.

نصائح للتعامل مع أرق ما بعد الولادة

1 - لا تقومي بتشغيل الأضواء الساطعة أثناء النوم، وخاصة أضواء الأجهزة الإلكترونية، واجعلي غرفة النوم مظلمة.

2 - اطلبي من شريكك مساعدتك على عبء العمل، فبعض الأزواج لا ينتبهون بأنفسهم إلى القيام بأدوارهم.

3 - يمكنك الحصول على الحليب، الذي يتم ضخه في زجاجات، واتركي لزوجك مهمة الرضاعة، فهذا من شأنه أن يمنعك من الاستيقاظ في كل وجبة.

4 - لا تقومي بإنهاء الأعمال المنزلية عندما يكون طفلك نائمًا، اهتمي بصحتك أولاً، على الأقل خلال الشهرين الأولين.

5 - حاولي الذهاب للنوم مبكراً، واعلمي أنك ستحتاجين للاستيقاظ خلال الليل.

6 - الجأي للحمام الدافئ أو التدليك قبل النوم، تنفسي بعمق، واستلقي على ظهرك وعدي إلى عشرة فهي وسيلة مريحة.

7 - حددي كمية الكافيين، بمقدار كوبين فقط في اليوم.

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