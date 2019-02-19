معتقدات خاطئة عن الحمل بتوأم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:32 مساءً - تقلق الحوامل عند علمهن بحملهن بتوأم، ويسكنهن الخوف خلال تسعة أشهر من الحمل، بسبب معتقدات خاطئة ومنها:

1 - ستكون ولادتها قيصرية

خطأ

الكثير من حالات التوائم يولدون بطريقة طبيعية خصوصاً بعد مرور حوالي 34 أسبوعاً على الحمل

2 - يجب أن تأكل لثلاثة أشخاص

خطأ

المهم هو الكيف وليس الكم، ويجب أن تحتوي وجبات الحامل على كل العناصر اللازمة لجسمها وللمولودين

3 - تلد الأول بطريقة طبيعية ويموت الثاني

خطأ

من الممكن أن تلد الأول بطريقة طبيعية والثاني بقيصرية

4 - لا تنام طيلة فترة الحمل

خطأ

هذا المعتقد ليس له علاقة بالحمل بتوأم، وربما يكون لمرض ما أو خوف الحامل من الولادة

5 - عليها ألا تمارس الرياضة وتبقى في السرير

خطأ

بل يجب أن تمارس الرياضة التي يختارها الطبيب لكي تلد بشكل طبيعي