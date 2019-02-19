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يمكن أن يؤدي التنفس العميق إلى تحرير الإجهاد وتوفير فوائد صحية أخرى ستشعر على الأرجح بالهدوء بعد أداء تمارين التنفس العميق ، وقد تتحول مشاعر الغضب أو الخوف إلى حالة ذهنية مركزة ومريحة. كما يستخدم التنفس العميق أحيانا لعلاج اضطرابات القلق ومشاكل النوم وحتى آلام الجسم العامة .

التنفس بشكل صحيح ليس مهمًا فقط للعيش لفترات أطول ولكن أيضًا للحصول على مزاج جيد والحفاظ على الأداء في أفضل حالاتك. دعونا ننظر إلى فوائد التنفس العميق ولماذا يجب أن تجعله جزءًا من حياتك اليومية.

فوائد التنفس العميق

1- التنفس يزيل السموم ويطلقها خارج الجسم

تم تصميم جسمك لإطلاق 70 ٪ من السموم من خلال التنفس. إذا كنت لا تتنفس بشكل فعال ، فأنت لا تخلي جسمك من سمومه بشكل صحيح ، بمعنى أن الأنظمة الأخرى في جسمك يجب أن تعمل لساعات إضافية مما قد يؤدي في النهاية إلى المرض. عندما تنفث الهواء من جسمك ، يمكنك إطلاق ثاني أكسيد الكربون الذي تم تمريره من مجرى الدم إلى رئتيك. ثاني أكسيد الكربون هو فضلات طبيعية لعملية التمثيل الغذائي في الجسم .

2- يساعد على التخلص من التوتر

فكر كيف يشعر جسمك عندما تكون متوتراً أو غاضباً أو خائفاً أو مجهداً. انه يضيق. تصبح عضلاتك ضيقة ويصبح تنفسك ضحلًا. عندما يكون تنفسك ضحلاً فإنك لا تحصل على كمية الأكسجين التي يحتاجها جسمك.

3- التنفس يريح العقل / الجسد ويجلب الصفاء

يقلل الأكسجين في الدماغ مستويات القلق المفرطة. انتبه إلى تنفسك. تنفس ببطء وعمق واستهدف جسمك. لاحظ أي أماكن ضيقة وتتنفس فيها. أثناء استرخاء جسمك ، قد تجد أن التنفس يجلب الصفاء والتفكير بوضوح لك أيضًا.

4- التنفس يخفف المشاكل العاطفية

التنفس يساعد على إزالة المشاعر الغير مريحة من جسمك.

5- التنفس يخفف الألم.

قد لا تدرك علاقة التنفس بعمق بكيفية تفكيرك ومشاعرك وتجربة حياتك. على سبيل المثال ، ماذا يحدث لتنفسك عندما تتوقع الألم؟ ربما تحبس أنفاسك ومع ذلك ، تشير الدراسات إلى أن التنفس في ألمك يساعد على تخفيفه.

6- التنفس يدلك أجهزة الجسم

تقوم حركات الحجاب الحاجز خلال تمرين التنفس العميق بتدليك المعدة والأمعاء الدقيقة والكبد والبنكرياس. الحركة العليا للحجاب الحاجز أيضا تدلك القلب. عندما تستنشق الهواء تنزل حجابك الحاجز ويزداد بطنك. من خلال هذا الإجراء تقوم بتدليك الأعضاء الحيوية وتحسن الدورة الدموية فيها. التحكم في التنفس أيضا يقوي يناغم عضلات البطن.

7- التنفس يزيد العضلات

التنفس هو عملية الأوكسجين لجميع الخلايا في جسمك. مع تزويد الأكسجين إلى الدماغ يزيد هذا من عضلات جسمك.

8- التنفس يقوي جهاز المناعة

ينتقل الأكسجين عبر مجرى الدم عن طريق ربط الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء. وهذا بدوره يثري جسمك على التمثيل الغذائي والفيتامينات.

9- التنفس يحسن نوعية الدم

التنفس العميق يزيل كل ثاني أكسيد الكربون ويزيد الأكسجين في الدم وبالتالي يزيد من جودة الدم.

10- يزيد التنفس الهضم واستيعاب الغذاء

تتلقى الأجهزة الهضمية مثل المعدة المزيد من الأوكسجين ، وبالتالي تعمل بكفاءة أكبر. يتم تعزيز عملية الهضم بشكل أكبر من خلال حقيقة أن الطعام مؤكسج أكثر.

11- التنفس يحسن الجهاز العصبي

يتلقى الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب زيادة في الأكسجين وتزداد التغذية . هذا يحسن صحة الجسم كله ، لأن الجهاز العصبي يتصل بجميع أجزاء الجسم

12- التنفس يعزز صحة الرئتين

عندما تتنفس بعمق تصبح الرئة صحية وقوية ، وهي تأمين جيد ضد مشاكل الجهاز التنفسي.

13- التنفس السليم يجعل القلب أقوى

تمارين التنفس تقلل من عبء العمل على القلب بطريقتين. أولاً ، يؤدي التنفس العميق إلى زيادة كفاءة الرئتين ، مما يعني مزيدًا من الأكسجين ، ويتم ملامسته للدم الذي يرسله القلب إلى الرئتين. لذا ، ليس على القلب أن يعمل بجد لنقل الأكسجين إلى الأنسجة. وثانيا ، يؤدي التنفس العميق إلى تباين أكبر في الضغط في الرئتين ، مما يؤدي إلى زيادة في الدورة الدموية ، وبالتالي راحة القلب قليلاً.

14- يساعد التنفس السليم على التحكم في الوزن

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن الأكسجين الإضافي يحرق الدهون الزائدة بكفاءة أكبر. إذا كنت تعاني من نقص الوزن ، فإن الأكسجين الإضافي يغذي أنسجة الجوع والغدد.

15- يساعد على تحسين المزاج

التنفس يزيد من المواد الكيميائية العصبية التي تحفز اللذة في الدماغ لرفع الحالة المزاجية ومكافحة الألم الجسدي

كيف تتنفس بشكل صحيح ؟

لكي تتنفس بشكل صحيح ، يجب أن تتنفس بعمق داخل البطن وليس صدرك فقط. حتى في العصر اليوناني والروماني القديم ، أوصى الأطباء بالتنفس العميق ، وهو الإمساك الطوعي للهواء في الرئتين ، معتقدين أن هذا التمرين طهر نظام الشوائب وأعطى القوة. هذا بالتأكيد ذو قيمة كبيرة بالنسبة لك في عملك في العالم. يجب أن تكون تمارين التنفس عميقة ، بطيئة ، إيقاعية ، ومن خلال الأنف ، وليس من خلال الفم. يجب أن تكون الأجزاء الأكثر أهمية في التنفس العميق هي تنظيم أنفاسك من ثلاث إلى أربع ثوانٍ ، وثلاث إلى أربع ثوانٍ.

خطوات التنفس العميق

– استنشق من الأنف ، وسع بطنك ، املأ صدرك ، عد إلى 5 .

– امسك ، عد إلى 3 ، اشعر بكل ما تبذله خلاياك لتحقيق التوازن الذهبي وتضميد الجراح والحصول على الطاقة .

– قم بالزفير بالكامل من الفم قليلا ، واشعر بكل ما تبذله الخلايا للتخلص من النفايات وتفريغ الطاقة السلبية القديمة ، عد إلى 5

قم بجدولة تمارين التنفس العميق الخاصة بك تمامًا مثلما تقوم بجدولة مواعيد العمل الهامة. ضع جانباً مقطعين على الأقل لمدة 10 دقائق كل يوم على الرغم من أنه يمكنك البدء بفصلين من خمس دقائق إذا كنت تفضل ذلك.