فوائد جوز بيكان

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جوز البيكان هو الجوز البني مع نواة صالحة للأكل مشابهة للجوز . البيكان لديه طعم حلو ، زبداني بالمقارنة مع المكسرات الأخرى. ومن المعروف أن تستخدم في فطيرة البقان ، وهو طبق أمريكي كلاسيكي يخبز خلال عيد الشكر وعيد الميلاد . تعتبر شجرة البيكان ، التي يطلق عليها علميا Carya illinoinensis ، نوعا من جوز الهند الأصلي في الولايات المتحدة والمكسيك . إنها شجرة ولاية تكساس والأمريكيون الأصليون قد استخدموها لقيمتها الطبية . قد تنمو الشجرة إلى ارتفاع 44 م مع الإزهار يحدث في موسم الربيع . على الرغم من أنه كان ينمو بشكل هائل ، في السنوات الأخيرة ، فقد أدرج في قائمة أهم الثمار المدجنة . وبصرف النظر عن أمريكا ، يزرع الآن في بعض البلدان في أفريقيا وآسيا وكذلك في أستراليا .

الفوائد الصحية والغذائية لجوز البيكان

انخفاض مستويات الكوليسترول

يساعد تناول البيكان على أساس منتظم على توازن مستويات الكوليسترول . ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم هو واحد من أسباب العديد من اضطرابات القلب والأوعية الدموية. دراسة أجريت تشير إلى أن البيكان ، مع ارتفاع الدهون غير المشبعة ، يمكن وصفه كجزء من النظام الغذائي لكل من يريد خفض مستويات الكوليسترول في الدم .

السيطرة على مرض السكري

البيكان مفيد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من الفئة 2 . يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبالتالي ، فمن الضروري الحصول على نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية . لا ينصح باستهلاكهم فقط للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ولكن بالنسبة للآخرين أيضًا ، لمنع حدوثه في المقام الأول .

تنظيم ضغط الدم

يحتوي البيكان على بروتين وفيتامين هـ وخواص مضادة للأكسدة تساعد في حماية القلب والحد من خطر ارتفاع ضغط الدم . ارتفاع ضغط الدم ، إذا تركت دون مراقبة ، يمكن أن يكون سببا وراء حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية .

يمنع أمراض القلب

يحتوي البيكان على مكونات مثل توكوفيرول ومونومرات التي تساعد في الحد من أكسدة الدهون الموجودة في الدم والتي بدورها توفر الحماية ضد أمراض القلب . أجري البحث لدراسة تأثير البيكان على قدرة مضادات الأكسدة بعد الأكل ومضادات الاكسدة وتقليل أكسدة LDL لدى البشر وتشير النتائج إلى أن التركيب الفعال بيولوجيا قد يساهم في دفاع مضاد للأكسدة بعد الأكل .

يساعد على فقدان الوزن

البيكان يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد الاحساس بالشبع ، وبالتالي ، مفيد أيضا في إدارة الوزن . على الرغم من أنه غني بالدهون ، فإنه يحتوي أيضًا على البروتين والألياف مما قد يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول وبالتالي يساعد في خفض كمية الأطعمة الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية .

منع تكوين حصى المرارة

ويرتبط أيضا استهلاك البيكان مع انخفاض خطر الإصابة بالحصى المرارية . تشير نتائج بحث لدراسة تأثير استهلاك المكسرات على خطر حصوات المرارة إلى أن الاستهلاك المتكرر للبيكان قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض المرارة لدى الرجال .

تقليل من مخاطر الإصابة السرطان

البيكان يساعد أيضا في الحد من خطر الاصابة بالسرطان . فهو غني بالمركبات الفينولية ، والأحماض الأوليك والجيلي ، التانينات التي ترتبط بالوقاية من السرطانات المختلفة ، وخاصة سرطان الثدي .

حماية الجسم من السموم

يرتبط مركب سيكلوفوسفاميد بتأثيرات تهدد الحياة مثل السرطان . أشارت دراسة بحثية إلى أن غلاف البيكان بآثاره المضادة للأكسدة قد يحمي الأعضاء الحيوية مثل القلب والكليتين والمثانة من السمية التي يسببها السيكلوفوسفاميد .

منع الالتهاب

المغنيسيوم ، الموجود في جوز البيكان ، هو أحد العناصر الغذائية التي توفر العديد من الفوائد المضادة للالتهابات . إنه يقلل من الالتهاب في الشرايين ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وأمراض القلب وتصلب الشرايين والعديد من الحالات الأخرى .

يحسن دور المخ

ترتبط المغذيات مثل المنجنيز والنحاس والثيامين ، في البيكان ، إلى الأداء الصحي للعقل . يتم إعطاء الثيامين للمرضى الذين يعانون من متلازمة Wenicke-korsakoff ، وهو اضطراب دماغي يحدث في مدمني الكحول . من ناحية أخرى ، يمنع النحاس والمنجنيز الأضرار التي تسببها الشقائق الحرة في الدماغ ويمنع أمراض باركنسون والزهايمر .

تعزيز المناعة في الجسم

البيكان غني بالمنجنيز . هذا المعدن يمكن أن يمنع الضرر الذي تسببه الشقائق الحرة في جسمك . يفعل ذلك مع خصائصه المضادة للأكسدة ويحمي الجسم من الأمراض والالتهابات عن طريق تعزيز الحصانة .

تخفيف ألام الحيض

يساعد البيكان النساء على مقاومة أعراض الحيض مثل التشنجات وتقلبات المزاج . إن المغذيات مثل المنجنيز والكالسيوم في هذه المكسرات هي في الواقع المواد التي تساعد في الحفاظ على صحة النساء .

يحسن عملية الهضم

بما أن جوز البيكان غني بالألياف الغذائية ، فهو يساعد في الحفاظ على صحة القولون من خلال تسهيل حركة الأمعاء العادية . كما أن من فوائده منع الإمساك والعديد من الاضطرابات الأخرى المرتبطة بالهضم .

صحة العظام

الفوسفور والكالسيوم ، في جوز البيكان يساعد في الحفاظ على صحة العظام . تتكون عظامنا من حوالي 85٪ من الفسفور ، ويوجد الباقي في الأنسجة والخلايا . يعتبر مفيد لمنع أعراض هشاشة العظام ، لا سيما في النساء . وهكذا ، فإن النظام الغذائي الذي يحتوي على البيكان مفيد لتحسين كثافة المعادن في العظام .

العناية بالبشرة

الأطعمة المضادة للشيخوخة هي كنز لجميع الناس في هذا العالم . تحتوي البيكان على جميع العناصر الغذائية مثل فيتامين أ ، وفيتامين هـ ، وحمض الإلاجيك ، والتي تمنع الشيخوخة المبكرة وتقلل من ظهور التجاعيد . أيضا ، يساعد محتوى الزنك في هذه المكسرات في تحقيق بشرة نضرة .

صحة العين

إن حبوب جوز البيكان الغنية بفيتامين هـ هي إضافة رائعة لنظامك الغذائي . وغالبا ما ترتبط مع تقليل خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر ، وبالتالي الحفاظ على صحة العينين حتى عند سن الشيخوخة. هذه المكسرات موصى بها أيضًا لمنع حدوث إعتام عدسة العين .

العناية بالشعر

وتستخدم على نطاق واسع المكسرات البيكان لعلاج الصلع . L-arginine ، وهو حمض أميني في هذه المكسرات هو مركب يزيد الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم ، وبالتالي تقوية جذور الشعر . أيضا ، الحديد في المكسرات يمنع فقر الدم ، وبالتالي ، تساقط الشعر .