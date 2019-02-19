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هناك العديد من انواع الحبوب و الأعشاب التي ثبت فعاليتها في علاج العديد من الأمراض و الحالات المختلفة ، و على رأس هذه الحبوب ما يعرف بالثفاء ، تلك التي تبين أنها لها العديد من الفوائد العلاجية المتنوعة.

عشبة الثفاء

يعرف الثفاء أو حب الرشاد أو كما يقال عليه الحبة الحمراء على أنه واحدا من أنواع البذور التي يحصل عليها من النباتات المنتمية للفصيلة الصليبية، كما يمكن استخدام تلك البذور عن طريق نقعها أو غليها، وقد وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتناول تلك البذور بهدف الشفاء فقد ورد عن قيس بن رافع القيسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ماذا في الأمرين من الشفاء: الثفاء والصبر) أخرجه أبوداود.

فوائد الثفاء (حب الرشاد) للجنس

يعتبر تناول مشروب مغلي حبوب الرشاد المحلاه بالعسل الأبيض الطبيعي، لمدة مرتين يوميا على الأقل يساهم بصورة كبيرة في الحصول على النتيجة المطلوبة في علاج المشكلات الجنسية، ومن أهم فوائد الثفاء للجنس هو الآتي:

– يساعد الثفاء في زيادة نشاط المبايض لدى النساء.

– يزيد مشروب الثفاء من الحيوانات المنوية وعددها لدى الرجال.

– يعتبر مشرزب الثفاء هو علاج طبيعي فعال لحل المشكلات الخاصة بتأخر الحمل والعقم عن كل من الطرفين.

– يساعد مشروب الثفاء في زيادة الرغبة والقدرة الجنسية عند الرجل والمرأة.

– يساعد مشروب الثفاء في زيادة معدلات تدفق الدم في العضو الذكري مما ينتج عنه زيادة انتصابه وقدرته.

– مشروب الثفاء له دور كبير وفعال في تنظيم مواعيد الدورة الشهرية، مما يؤدي إلى حدوث حمل بصورة طبيعية.

– يعمل مشروب الثفاء على إعادة إفراز هرمون الأستروجين بصورة متوازنة في الجسم.

فوائد الثفاء (حب الرشاد)

يحتوي نبات الثفاء أو حب الرشاد على قيمة غذائية كبيرة ويشمل على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات اللازمة لصحة جسم الإنسان ومن أهمها:

– يعمل مشروب الثفاء على المساعدة في تسهيل عملية الولادة لذلك ينصح المرأة الحامل أن تتناوله بانتظام في شهورها الأخيرة.

– يعتبر مشروب الثفاء هو مدر لحليب الأم بصورة طبيعية.

– يساعد مشروب الثفاء في حماية وعلاج الجسم من إصابته بالإمساك.

– يساعد مشروب الثفاء في التخفيف من السعال وعلاجه وكذلك علاج التهابات الحلق.

– يساعد مشروب الثفاء على التخلص من الديدان المتواجدة في الأمعاء والتي تتسبب في اضطرابات الهضم.

– مشروب الثفاء لديه القدرة الفعالة في زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم لذلك يدخل كثيرا في علاج مرض فقر الدم.

– تساعد بذور الثفاء في الحفاظ على معدل السكر في الدم ومنع ارتفاعها أو انخفاضها.

– يساعد نبات الثفاء في الحفاظ على الكبد بصحة جيدة وتخليصه من السموم.

– يعتبر الثفاء لديه قدرة هائلة على مقاومة الخلايا السرطانية في الجسم.

– يساعد الثفاء في تقوية وتنشيط وظائف جهاز المناعة.

– يحمي الإنتظام في تناول بذور الثفاء من إصابة القلب بالجلطات والأزمات.

– يقلل من الإصابة بجلطات الدماغ.

– يساعد في التخفيف من أعراض مرض الأكزيما وعلاجه.

– يساعد في تنشيط الذاكرة وتقويتها.

– يساعد في تقوية العظم وزيادة فرصة الشفاء وعلاج الكسور.

– يخفف ويعالج ألام المفاصل.

– يحافظ على نضارة البشرة وصحتها والتخلص من البقع الداكنة فيها.

– يساعد في علاج التهابات اللثة وتسوس الأسنان.

– يساعد في الحد من إصابة فروة الرأس بالمشكلات، وتكثيف الشعر ونعومة ملمسه.

القيمة الغذائية للثفاء

تحتوي بذور الثفاء على أهم العناصر الغذائية لصحة الجسم، مثل الألياف والفيتامينات المتعددة مثل فيتامين ج، وفيتامين ب6، وفيتامين أ، كما أنه يحتوي على العديد من المعادن مثل الصوديوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة من السكريات الطبيعية والبروتينات الموجودة في الخضار.

كيفية استخدام الثفاء

تستخدم بذور الثفاء في العديد من الإستخدامات، منها إضافته نيء إلى الفطائى والسلطات، أو إستخدامه مثل البهارات والتوابل مع الأطعمة، كما أنه من الممكن تحميصه مع قليل من الملح على النار، ثم نقعه مع الماء، وبعد ذلك إضافته للعصير أو اللبن، وتناوله يوميا بمقدار ملعقة صغيرة، كما أنه يستخدم لغسل الشعر بالإضافة إلى وجود زيت للشعر منه.

أضرار الثفاء

– هناك بعض الأثار الجانبية التي تنتج من الإستخدام المفرط لبذور الثفاء، ومنها إدرار البول بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتسبب في حدوث الإجهاض نظرا لأنه يساعد في زيادة تقلصات الرحم، لذلك ينصح بتناوله في الشهور الأخيرة من الحمل التي يتم فيها الإستعداد للولادة، كما أن الإفراط في تناول الثفاء يعمل على تضخم الغدة الدرقية لأنه يتسبب في حدوث الإضطرابات في نشاط هرموناتها التي تتسبب في تضخمها، كما أنه يجب الإمتناع عن تناول بذور الثفاء قبل الخضوع لإجراء أي عملية جراحية بأسبوع على الأقل لأنه يساعد في خفض معدلات ضغط الدم والسكر.

– ويعتبر الثفاء من البذور الآمنة بشكل كبير، ولكن يجب عليك استشارة الطبيب قبل تناولها إذا كنت تعاني من بعض الأمراض، ومن الممكن أن تقوم بزراعتها في المنزل؛ كل ما عليك القيام به هو شراء البذور وصناعة تربة مميزة لها من خلال الماء والسماد، وتعريضه للشمس باستمرار، والمداومة على روايته بالماء يوميا حيث أنه يتطلب مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى ينمو.