ليلى راينهارت تعترف بمعاناتها مِن القلق وتزور طبيبًا نفسيًّا

اعترفت النجمة ليلى راينهارت أنها تزور طبيبا نفسيا لصحتها العقلية وهذا شيء لا تخجل منه.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن نجمة فيلم "Riverdale" كشفت عن ذلك في منشور صادق عبر تطبيق "إنستغرام"، السبت، قائلة إن هذا المنشور بمثابة تذكير ودود لأي شخص يحتاج إلى سماعها، مضيفة: "العلاج ليس شيئا نخجل منه، كل شخص يمكنه الاستفادة من زيارة المعالج، ولا يهم الأمر كم عمرك أو مدى الفخر الذي تحاول أن تصبح عليه"، وأوضحت: "نحن جميعا بشر، نكافح ولا نعاني في صمت. لا تخجل من طلب المساعدة".

وذهبت النجمة البالغة من العمر 22 عاما للقول بإنها تعاني من الاكتئاب والقلق، وتحدثت عن هذا الشيء من قبل، وبدأت العلاج مجددا، وأضافت: "بدأت رحلة حب النفس لدي، وحظا موفقا لرحلتكم".

وتحدّثت راينهارت بصراحة عن فوائد العلاج في مقابلة مع مجلة "في" يناير/ كانون الثاني 2018، إذ كشفت عن تناولها أدوية تساعدها لتجاوز مشاكل الصحة العقلية، مضيفة: "مررت بالاكتئاب منذ أن كنت في الصف السابع"، وشرحت كيف أنها عانت من نوبات الذعر حين انتقلت للمرة الأولى مرة إلى لوس أنجليس حين كانت في سن الـ18.

وواصلت قولها: "كان الأمر صعبا جدا.. زرت معالج لمدة 6 أشهر، وكان عليّ استعادة نفسي مجددا، وتمكنت من ذلك".

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