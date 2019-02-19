مدينة روسية تحتفل بـ"عيد الأم" في سورية مع "أمهات الأبطال"

أعلنت جمهورية إنغوشيا الروسية، عن تنظيمها فعاليات إنسانية في سورية بمناسبة عيد الأم القادم تحت عنوان: "من أنغوشيا، إلى أمهات الأبطال، بكل الحب".

وتقام الفعالية في 21 من مارس/أذار القادم، بمشاركة عناصر من الشرطة العسكرية الروسية، وتقرر إقامة هذه الفعالية في مدينة السويداء جنوبي سورية، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، داخل صالة رياضية في مدينة المزرعة الرياضية.

وسيمثل جمهورية إنغوشيا في هذه الفعالية الدكتور لؤي يوسف مساعد ومستشار رئيس جمهورية إنغوشيا، وستقام تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة ريمة محمد رشدي قادري، وبالتعاون مع مجلس الأعمال الروسي السوريّ وجمعية "جذور للتنمية والدعم النفسيّ والاجتماعيّ" وجمعية "سواعد"، وسيتم تكريم ألف عائلة من عائلات الشهداء والمتضررين من الحرب بتقديم هدايا رمزيّة باسم جمهورية إنغوشيا. وتتخلل هذه الفعالية فقرات فنّية، وأغانٍ عن الأمّ، ورقصات فلكلوريّة.

وتقام الفعالية بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحافظ مدينة السويداء، وأمين فرع الحزب في المدينة، وممثل السفير الروسيّ، والملحق التجاريّ في السفارة الروسيّة بدمشق، وأعضاء من مجلس الشعب، وشخصيّات رسميّة واجتماعيّة.

يُذكَرُ أنّ جمهورية إنغوشيا أقامت العام الماضي تسعَ فعاليّات خيريّة في مختلف المحافظات السوريّة بمشاركة كتيبة الشرطة العسكريّة الروسيّة من الجمهورية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- أميركية تعتدي بالضرب المبرح على فتاة سورية داخل المدرسة

- "سارة مارديني" مِن بطلة في السباحة إلى عاملة إغاثة ومُنقذة