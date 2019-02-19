ظهور سن ضخم لرضيعة في فمها بعد ولادتها بأيام

رحّبت عائلة أميركية بولادة طفلتهم الأولى، وسط استقبال حافل لها، ولكن فرحتهم لم تكتمل حينما ظهر سن ضخم بشكل مفاجئ للرضيعة أفيري بعد ولادتها بأيام.

وأكدت الأم بيثاني جرين بأن السن يكبر يومًا بعد يوم، حتى أصبح الآن ضخم للغاية ولا يفضل الأطباء إزالته، رغم مرور أشهر عدة على الطفلة التي تبلغ اليوم 4 أشهر.

ويظهر للطفل العادي أول سن لديه في عمر 4 إلى 7 أشهر على أقل تقدير لكن طفلتها لم تكن تجاوزت الأسبوع بعد وهو ما جعلها تشعر بالخوف.

و اكتشفت الأم بعد الذهاب بالرضيعة لعيادة طبيب الأسنان أن الطفلة تعد واحدة من الحالات النادرة التي يولد فيها الأطفال بأسنان يطلق عليها الأطباء الأسنان الولادية، حيث يولد بعض الأطفال بسن أو أكثر وبذلك أصبحت هذه الطفلة أصغر مريضة في عيادة أطباء الأسنان.

و يعتبر الأطباء أن أسنان الولادة جزء من الأسنان اللبنية لذلك لا يجب التخلص منه وفي حالات نادرة جدًا تكون أسنان الولادة أسنان إضافية.

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