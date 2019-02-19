شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن مخدر الكبتاجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكبتاجون واحد من أنواع الأقراص المخدرة الجديدة، وهو عبارة عن أقراص مخدرة لها أضرار ومخاطر صحية جسيمة، حيث قال الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير مركز إنسايت للصحة النفسية وطب الإدمان، والمدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، أن مخدر الكبتاجون، هو الاسم التجارى لمادة الفينثيلين، التى تشبه مادة الـ"amphetamine" المنشطة، وهى مادة مخدرة يمنع تداولها وليس لها فائدة طبية ويعاقب القانون متداوليها.

كما يعتقد أن متعاطى مخدر الكبتاجون أنه يمدهم بالنشاط ويرفع معدل مزاجهم، ويقلل الحاجة إلى النوم ويقلل الشهية للطعام، بالإضافة إلى زيادة الرغبة فى الجنس، وهو أمر منافى للحقيقة، ويقدم الدكتور عبد الرحمن حماد كل ما تريد معرفته عن مخدر الكبتاجون.



مخدر الكبتاجون

س:من هم الاكثر عرضا لتناول مخدر الكبتاجون؟

ج:

1: الراغبون فى تخسيس أوزانهم باعتبار أن الكبتاجون يفقدهم الشهية للطعام.

2: سائقو الشاحنات وسيارات الأجرة الذين يسافرون لمسافات طويلة ويحتاجون للسهر.

3: بعض الطلاب والطالبات فى المدارس والجامعات أثناء فترة الامتحانات.

4: الرياضيون لتحقيق نتائج أفضل باعتبار الكبتاجون منشط.

س: ما هى اضرار مخدر الكبتاجون؟

ج:

1: ارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب وهبوط التنفس والسكتة القلبية.

2: التسبب فى الإصابة بالغثيان وفقدان للشهية.

3: اضطراب فى الحواس، حيث يسمع متعاطوه أصواتا ويرون خيالات ليست موجودة.

4: زيادة القلق والتوتر والشعور بالاضطهاد.

5: نقص كرات الدم البيضاء والأنيميا فى الجسم.

6: أعراض ذهانية شديدة وسلوك عنيف وميول انتحارية.

7: الإدمان نتيجة للتعاطى المستمر.

8: الإصابة بالاكتئاب الشديد.

9: ضمور فى المخيخ والجهاز العصبى.

10: زيادة ميول متعاطى مخدر الكبتاجون الانتحارية عند التوقف عن التعاطى.



مخدر

س: ما هى أعراض مخدر الكبتاجون؟

ج:

1: فرط الحركة والكلام وعدم الاستقرار.

2: كثرة حك الأنف بسبب جفاف الغشاء المخاطى.

3: صدور روائح كريهة من الفم.

4: تشقق الشفاه فى أحيان كثيرة.

5: زيادة إفراز العرق من الجسم.

6: الإصابة بالبلادة وضعف الذاكرة.

7: المخدر يظهر فى تحاليل البول من 3 إلى 5 أيّام.

س: ما هو دور الأسرة فى علاج أبنائها من تعاطى مخدر الكبتاجون؟

ج:

1: التحدث إليه أولا عن مخاطر الإدمان وعواقبه الوخيمة على الانتاجية وعلى صحته.

2: الذهاب به فورًا إلى طبيب متخصص لبدء العلاج.

3: بعد البدء فى العلاج يجب على الأسرة دعم ابنها المدمن لرفع روحه المعنوية.

4: استخدام مبدأ الثواب والعقاب فى التعامل معه لدفعه نحو التعافى.

5:إبعاده عن أصدقاء السوء والجلسات التى تضم متعاطين.

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