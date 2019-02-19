انت الان تتابع موضوع تنشيط مستقبلات الدوبامين ” dopamine “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الدوبامين هو مادة كيميائية طبيعية في الجسم تعمل كجهاز عصبي ، و يؤثر في المقام الأول على التحكم في الحركة و العواطف و مراكز المتعة و المكافأة في الدماغ ، ينشط خمسة مستقبلات الدوبامين من د1 إلى د5 ، و التي توجد في جميع أنحاء الدماغ و الجسم ، تصنف المستقبلات إما إلى عائلة مستقبلات شبيهة بـ د1 أو عائلة مستقبلات تشبه د2 ، تعتمد على الخصائص المورفولوجية و الأدوية و الوظيفية.

مستقبل الدوبامين د1

مستقبل الدوبامين د1 هو عضو في عائلة مستقبلات د1 الشبيهة ، و هو مستقبل الدوبامين الأكثر وفرة في الجهاز العصبي المركزي ، تم العثور على مستقبلات في القشرة ، المخطط و الجهاز الحوفي من الدماغ و نظام القلب و الأوعية الدموية ، عندما يرتبط الدوبامين بمستقبلات د1 ، فإنه ينظم نمو و تطور الخلايا العصبية في الدماغ و يلعب دوراً في الاستجابات السلوكية ، كما أنه ينظم إجراءات مستقبلات الدوبامين د2.

مستقبل الدوبامين د2

مستقبل الدوبامين د2 ، يمكن العثور عليها في مجموعة متنوعة من المواقع في الدماغ مع أعلى تركيز في العقد القاعدية ، تتكون العقد القاعدية من مجموعة من الهياكل و الوظائف في التحكم في المحركات و التعلم ، و قد تم التورط في الطفرات في مستقبلات د2 في اضطراب عضلي خلل الحركة خلل العضلات و الشيزوفرينيا ، وفقا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية ، جنبا إلى جنب مع مستقبلات الدوبامين د1 ، فإنه يشارك في الآثار المعززة لتعاطي المخدرات ، وفقا لمقال في الفسيولوجية.

مستقبل الدوبامين د3

يتم التعبير عنه كعضو في عائلة مستقبل د2 ، مستقبل الدوبامين د3 يتواجد في أقصى حد في منطقتين من النظام المحيطي تسمى كاليجا و النواة المتكئة ، و تشارك هاتان المنطقتان في التأثيرات المعززة للأنشطة الممتعة ، و العديد من أنواع المشاعر مثل الضحك و الإدمان ، وفقا لـ NCBI ترتبط الطفرات في هذا المستقبل بزيادة في القابلية للضرع الوراثي 1 ، و هو نوع من اضطراب الحركة.

عضو آخر في عائلة مستقبل تشبه D2 هو مستقبل الدوبامين د4 ، هذا المستقبِل هو الهدف من الأدوية المُشار إليها لعلاج مرض انفصام الشخصية ومرض باركنسون ، وهي حالات يتسبب فيها خلل dopregine الدوبامين ، وقد ثبت أن المستقبلات تشارك في السلوك الاستكشافي والتنسيق الحركي. وفقا ل NCBI ، ترتبط الطفرات في Drd4 إلى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وعدم انتظام الجهاز العصبي اللاإرادي. مستقبلات الدوبامين د5 هو العضو الثاني في عائلة مستقبلات د1 ، تقع المستقبلات في المقام الأول في الجهاز الحوفي للدماغ ، النظام الحوفي هو منطقة في الدماغ تحتوي على هياكل مثل الحصين واللوزة ، و تلعب المنطقة دوراً في مجموعة متنوعة من الوظائف مثل العاطفة والسلوك والذاكرة والرائحة طويلة الأمد. ووفقًا لـ NCBI ، فإن مستقبلات D5 لها تقارب أعلى بكثير للدوبامين مقارنة بالمستقبلات D1 ، مما يعني أنها ترتبط بسهولة أكبر بالناقلات العصبية الدوبامين

أهمية الدوبامين

الدوبامين هو ناقل عصبي ينتجه دماغنا لدفعنا إلى القيام بالأشياء ، هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلنا قادرين على التركيز و تحقيق أشياء عظيمة حتى لو لم يكن الدفع فوريًا أو واضحًا ، و لا تقلق لا يمكنك حتى تناول الدوبامين لأنه شيء ينتجه دماغك لنفسه ، لكن ما يمكنك فعله هو زيادة الدوبامين في نظامك لمساعدتك على المحافظة على التركيز و الإنتاجية و الدوافع ، و بصرف النظر عن كونه الحافز النهائي ، فإن الحصول على كمية ثابتة من الدوبامين في نظامك له بعض المزايا الإضافية الأخرى:

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– يساعدك على فقدان الوزن.

– يجعلك تشعر بمزيد من الحيوية.

– يحسن ذاكرتك.

– توقف السلوك التدميري الذاتي بما في ذلك بعض الإدمان.

– يقاوم الاكتئاب.

– يتيح لك مقاومة السلوك المتهور.

– يساعدك على تجنب مرض باركنسون.

طرق لزيادة الدوبامين في الجسم

تناول بعض الكافيين

لقد شهد معظمنا التأثير القوي للكافيين على إنتاجيتنا ، بالإضافة إلى التخلص من التقلص فإنه يزيد أيضًا من إفراز الدوبامين ، خاصة في منطقة الدماغ المرتبطة بالاهتمام و التركيز ، يمكنك الحصول على إصلاح الكافيين عبر ، تناول القهوة و الشاي و الشيكولاتة.

زيادة عنصر الريسفيراترول

ريسفيراترول هو مضاد للأكسدة يساعد على زيادة مستويات الدوبامين في الدماغ ، كمضاد للسموم فإنه يساعد أيضا في مكافحة السرطان و أمراض القلب و السكري و يمكنك الحصول على هذا من التوت ، و التوت البري ، و كاكاو ، و الشوكولاته الداكنة ، و العنب ، و الفول السوداني.

التعرض الشمس

عندما تتعرض لضوء الشمس يزيد كلاهما من عدد مستقبلات الدوبامين و يمنحك فيتامين د ، و الذي بدوره ينشط الجينات التي تساعد في إطلاق الدوبامين ، في الواقع الضوء يطلق بشكل عام إطلاق الدوبامين في عينيك ، و هو على الأرجح السبب الذي يجعلنا نحب أن نلتصق بشاشاتنا.

الحصول على تدليك

إن الأنشطة التي تتضمن الكثير من اللمس تعمل أيضًا على تعزيز مادة الدوبامين بما في ذلك التدليك ، ربما لا أحتاج إلى إقناعك بالحصول على تدليك ، لأنك تعرف حقيقة أنه يقلل من التوتر في عضلاتك ، و لكن إذا لم يكن لديك واحد لفترة من الوقت ، فقد حان الوقت للحصول على واحد في منتجع صحي محلي.

الحصول على القدر الصحيح للنوم

كلنا نعرف أن الناس يشعرون بالضيق عندما لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم ، و ذلك لسبب واحد هو أن قلة النوم تقلل من عدد مستقبلات الدوبامين ، و قلة الدوبامين تؤدي إلى مزاج أسوأ.

الحصول على جلسات التأمل

في بعض الأحيان تكون أفضل طريقة لفعل شيء ما هي عدم القيام بأي شيء ، على وجه التحديد لا تفعل شيئا جسديا و لكن في عقلك كنت تحاول فرز أفكارك ، سواء كنت تتأمل أو تصلي أو تقوم بانعكاس ذاتي بسيط ، ترتبط كل هذه الأنشطة بزيادة مستويات الدوبامين.