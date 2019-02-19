شخصيات بارزة تُرحِّب بأوّل خُطوة لوزيرة الداخلية اللبنانية

أثنت شخصيات بارزة على وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، بعد إعلانها فتح "حوار جدي" بشأن إقرار الزواج المدني الاختياري في البلاد.

وتتناقض مبادرة الوزيرة ريا مع تمسّك رجال الدين المسلمين والمسيحيين معا بوجوب أن يبقى الزواج وباقي متعلقات الأحوال الشخصية للبنانيين، وفق طوائفهم ومذاهبهم، لكنها لقيت مباركة ودعما من القوى والجمعيات العلمانية والمدنية في البلاد، وصحافيين وفنانين وغيرهم.

وربما تعقب المبادرة التي أطلقتها الوزير المسلمة خلال مقابلة مع شبكة "يورونيوز" خطوات أكثر جرأة منها، علما بأنها أول سيدة تتسلّم حقيبة الداخلية في لبنان، بل وفي الدول العربية.

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