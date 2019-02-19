شخصيات بارزة تُرحِّب بأوّل خُطوة لوزيرة الداخلية اللبنانية

بيروت - لايف ستايل
أثنت شخصيات بارزة على وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، بعد إعلانها فتح "حوار جدي" بشأن إقرار الزواج المدني الاختياري في البلاد.
وتتناقض مبادرة الوزيرة ريا مع تمسّك رجال الدين المسلمين والمسيحيين معا بوجوب أن يبقى الزواج وباقي متعلقات الأحوال الشخصية للبنانيين، وفق طوائفهم ومذاهبهم، لكنها لقيت مباركة ودعما من القوى والجمعيات العلمانية والمدنية في البلاد، وصحافيين وفنانين وغيرهم.
وربما تعقب المبادرة التي أطلقتها الوزير المسلمة خلال مقابلة مع شبكة "يورونيوز" خطوات أكثر جرأة منها، علما بأنها أول سيدة تتسلّم حقيبة الداخلية في لبنان، بل وفي الدول العربية.
قد يهمك أيضا:شاب لبناني يطلب الزواج من حبيبته بطريقة غير مألوفة
عريس يفقد وعيه قبل لحظة قبوله بالزواج من عروسه
كانت هذه تفاصيل خبر شخصيات بارزة تُرحِّب بأوّل خُطوة لوزيرة الداخلية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.