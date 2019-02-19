بريطاني يتقدم لخطبة حبيبته بـ"خاتم ثمين مُستعار"

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أقدم شاب بريطاني، على استعارة خاتم ثمين لمدة ليلة واحدة، وذلك لإتمام خطبته بالفتاة التي يحبها، حيث لم يسعفه الوقت أو المال منحها فرصة اختيار خاتم خطوبتها قبل الحفل، وطالبها بإعادته لصاحبته الأصلية بعد الخطبة.

وذكرت صحيفة ذي ميرور، أن جون إليوت، البالغ من العمر 27 عاما، من لندن، يواعد فتاة أحلامه آشلي منذ أربع سنوات. وقرر في 14 فبراير الجاري، في عيد الحب، التقدم لطلب يدها، في مطعم "Megan's Clapham Old Town".

وأراد العريس البريطاني أن تختار آشلي خاتم الخطبة بنفسها في وقت لاحق، لكنه لم يستطع التقدم لها دون أن يكون معه خاتما. ووجد الشاب، بمساعدة موقع إعلانات على الإنترنت، جيني باركر، الفتاة التي أعارته خاتمها "العائلي" الثمين لليلة واحدة.

وقال إليوت: "أردتها أن تختار خاتم الخطبة الذي تستحقه. أهم شيء عندي أنها وافقت على الارتباط وقالت نعم، لكن الخاتم (المستعار) أعجبها، وكانت مستاءة لأنها عرفت أنه لليلة واحدة فقط. لكنها الآن اختارت الخاتم الذي تود أن تلبسه لخطبتها".

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