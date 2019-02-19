الدكتورة لبنى غانم تكشف أن الخلايا الجذعية تساعد في علاج أثار الحروق

كشفت الدكتورة لبنى يوسف غانم أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث أن الخلايا الجذعية هي خلايا قادرة على تطوير نفسها لأي نوع من الخلايا الموجودة في جسم الإنسان، وذلك خلال المرحلة المبكرة من العمر والنمو، كما تعمل هذه الخلايا كجهاز تصليح داخلي في أنسجة الجسم.

وقالت الدكتورة لبنى في حديث خاص إلى موقع "العرب اليوم" أن من ضمن مميزات الخلايا الجذعية أنها تختلف عن باقي الخلايا بالجسم بعدة أمورأهمها انه بإمكانها الإنقسام وتجديد نفسها مع الزمن كما انها خلايا غير متخصصة بالتالي لا تستطيع عمل وظائف معينة في الجسم ولديها القدرة على تطوير نفسها لتصبح خلايا متخصصة مثل خلايا العضلات أو خلايا الدم أو حتى خلايا الدماغ.

وأضافت أن الخلايا الجذعية تنقسم إلى قسمين "الخلايا الجذعية الجنينية وهي خلايا مستمدة من أجنة الإنسان ذات الأربعة أو الخمسة أيام والخلايا الجذعية البالغة حيث يتواجد هذا النوع من الخلايا في أنسجة الدماغ والنخاع العظمي والدم والأوعية الدموية وعضلات الهيكل العظمي والجلد وصولاً إلى الكبد".

وأكدت أن هذه الخلايا تبقى في حالة سكون ودون انقسام لعدة سنوات حتى يتم تنشيطها عن طريق الإصابة بمرض أو تضرر الأنسجة، علما أن بإمكانها الإنقسام وتجديد نفسها بنفسها، كما تتمكن من توليد مجموعة من الخلايا من العضو الأولي أو حتى إعادة تجديد العضو كاملاً.

وأوضحت الدكتورة لبنى أن الخلايا الجذعية بإمكانها تكوين أي نوع من الخلايا كما ، والتي من الممكن أن تستخدم لتجديد وتصليح الأنسجة والخلايا المتضررة في جسم الإنسان من الحروق وتعمل على إستعادة نضارة الوجه وشد الجلد وتحفيز الكولاجين .

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