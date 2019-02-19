باسم سمير يؤكّد عدم خطورة عمليات زراعة الأسنان

كشّف الدكتور باسم سمير، استشاري الأسنان وعضو جمعية "سترومان" لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا، عن عدم وجود مخاطر أو مضاعفات ناتجة عن عملية زراعة الأسنان، مشددًا على أنها آمنة، ولكن يحدث بعض الأشياء الطفيفة كحدوث ورم لا يكاد يذكر بعد العملية مباشرة أو بعض الألم الذي يمكن التغلب عليه بأقراص المسكنات العادية.

وأوضح سمير، في حديث خاص لـ"العرب اليوم"، أن الإعداد الناجح لسير العملية من قبل الطبيب، يقي من كل المضاعفات و المخاطر، منوهًا بأنه يمكن تعويض تركيب سن مفقود أو أكثر عن طريق زراعة الأسنان كحل مساعد لتحسين جودة عظام الفك لدى كبار السن، ممن لا تسمح جودة عظامهم لاحتمال عملية زراعة أسنان كاملة للفكين.

وأضاف أنه بعد تركيب السن الجديد وإتمام عملية غرس الأسنان، يتعامل المريض مع أسنانه الجديدة بطريقة طبيعية جدًا، مع مراعاة تنظيف اللثة وعدم ترك فضلات الطعام، فضلًا عن إجراء الكشف الدوري على الأسنان كل 6 أشهر.

ولفت إلى أن عملية زراعة الأسنان، الخيار البديل الأحدث لتعويض الأسنان المفقودة، حيث تعتبر هذه الطريقة الأكثر نجاحًا، لأنها لا تؤثر بأي صورة على الأسنان والأنسجة المحيطة بها وتعوض زراعة الأسنان جذور الأسنان المفقودة عن طريق دعامات من التيتانيوم.

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