الفجل الأسود.. سلاح رومانيا ضد الأمراض الشتوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتمتع الفجل الأسود بفوائد كثيرة، حيث يساعد في تطهير الكبد وإزالة السموم المتراكمة به بعد خلطه باللبن أو الزبادي.

ويستخدم الفجل الأسود في عدد من البلاد على رأسها رومانيا كعلاج تقليدي لعدد من الأمراض، لاحتوائه على البوتاسيوم، والحديد، والمغنسيوم، والفيتامينات B وC، كما يساعد على تقوية المناعة، خاصة في موسم البرد.





وتقول الدكتورة روكسانا بوبا، في حديثها لـ"العين الإخبارية"، إن السكان المحليين في رومانيا يستعملون الفجل الأسود كمضاد للأمراض الشتوية وعلى رأسها الرشح والإنفلونزا، إذ يعالج السعال الجاف والسعال المرافق للبلغم.

وأضافت الدكتورة بوبا: "بعض السكان المحليين يضعون عليه السكر فقط، والبعض الآخر يضع العسل والسكر، فيما يغليه البعض مع السكر ويشربون منقوعه يومياً".

وأوضحت أن الفجل الأسود له عدد من الفوائد كتنظيم عمل الكبد، كما يضبط ضغط الدم لاحتوائه على كميات من البوتاسيوم، ويساعد على تحسين الدورة الدموية، ومقاومة الأكسدة وتخفيض مستويات الكوليسترول في الدم.

ويستخدم في مأكولات التخسيس والريجيم لاحتوائه على كميات منخفضة من السعرات الحرارية، ويستخدم كخافض للشهية، حسب الدكتورة بوبا، التي حذرت من كثرة تناوله لما يسببه من اضطرابات للجهاز الهضمي، لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من فرط حموضة المعدة ومتلازمة القولون العصبي، بتناوله بشكل قليل.



