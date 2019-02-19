انكسار "الترمومتر الزئبقي" قد يؤدي إلى الموت

يعتمد كثيرون على الترمومتر الزئبقي لقياس درجة حرارة أطفالهم أو حتى أنفسهم، ولكن كونه مصنوع من الزجاج ويحتوي داخله مادة الزئبق السامة، فإن تعرضه للسقوط والانكسار على أرضية الغرفة يعد أكبر خطر على المنزل بأكمله، ولايمكن اتباع طرق التنظيف المعتادة معه، حيث تنتشر كرات الزئبق الصلبة والسامة في الغرفة بسرعة مهولة وتتبخر لتسبب مضاعفات خطيرة.

عليك أن تعلم أن الزئبق مادة خطرة ويمكن أن تسبب أمراضا جسيمة في حال لم يتم التخلص منها بأسرع طريقة ممكنة، وننصح باستخدام ميزان لقياس درجة الحرارة لا يحتوي على مادة الزئبق، وهذا أفضل طريقة لعدم التعرض لمثل هذا الموقف داخل المنزل.

ينقسم الزئبق، عند الارتطام، إلى كرات صغيرة الحجم، والتي بسرعة البرق تنتشر في جميع أرجاء الغرفة، حيث يمكن أن تصل إلى أصعب الأماكن وأن تدخل الشقوق في الألواح الخشبية أو تستقر في صوف السجادة، دون ملاحظتها.

تتبخر المادة السامة عند 18 درجة مئوية، ما يسمم الهواء في الغرفة، وبمجرد الوصول إلى جسم الإنسان ، يكون للزئبق من مقياس حرارة مكسور تأثير مهيج محلي ويسبب تسممًا داخليًا في الكليتين والجهاز العصبي القلبي والجهاز العصبي المركزي والقلب والأوعية الدموية.

كما تسبب أيضًا غثيان وإسهال ودوخة وشعور بالثقل، بالإضافة إلى الشعور بالقلق والإكتئاب. كما أن التعرض لفترات طويلة لهذه المادة السامة، يسبب في بعض الأحيان مرض الزهايمر.

الطريقة الصحيحة لتنظيف كسر الزئبق

وفي حال انكسار الترمومتر الزئبقي في الغرفة، فمن الضروري جدا إتباع خطوات صحيحة لإزالة الكرات السامة والتخلص منها، بإخراج كل الأشخاص من الغرفة على الفور، وأغلاق الأبواب بإحكام، وفتح النوافذ للتهوية.

ثانيا، قم بوضع قناع للتنفس، وارتدي قفازات مطاطية وغطاء للحذاء، ثم قم بملء قارورة صغيرة بالماء البارد، ثم اجمع كرات الزئبق المنتشرة في الغرفة بمساعدة إبرة أو ورقة من الكرتون المقوى، وقارورة زجاجية ذات غطاء محكم وبداخلها محلول من برمنجنات البوتاسيوم، وأدخلها إلى القارورة وأغلقها بإحكام. وهنا يجب عليك كل 15 دقيقة الخروج من الغرفة واستنشاق الهواء الطلق وشرب أكبر قدر ممكن من الماء البارد. وعلى مدى 3 أسابيع متتالية يجب تهوية الغرفة يومياً وتطهيرها من الزئبق.

قم بتحديد أماكن انتشار الزئبق، حيث يمكن أن يلتصق بحذائك وينتشر بجميع أنحاء الغرفة، ولا تستخدم المكنسة الكهربائية في جمع كرات الزئبق، حيث يسرع الهواء الساخن المنبعث منها في تبخر الزئبق، كما سوف يعلق في الأجهزة الداخلية للمكنسة، ومن ثم سيتبخر في أنحاء المنزل. كما لا يجب عليك إلقاء الكرات السامة في المرحاض أو التخلص من الزئبق في المجاري.

لا تحاول لمسه بيدك أو تسمح باقتراب الأطفال من مكان تواجد الزئبق، وفي حال لم تكن على علم بالخطوات التي يجب عليك اتباعها، حاول الاتصال بمراكز الانقاذ ليقدموا لك المساعدة المطلوبة.

كما قم بالتخلص من الحذاء الذي قمت بارتدائه أثناء عملية التنظيف، كما لا تقم بالتجوال في أرحاء المنزل بنفس الحذاء، قم بالتخلص منه مباشرة. وبعد عملية التنظيف، قم بجمع جميع الملابس والأحذية في كيس من البلاستيك وقم بالتخلص منهم، والطريقة الأفضل هي إرسالها إلى المركز المختص بهذه الأمور في بلدك ليتخلصوا منها.

إزالة كرات الزئبق من المرحاض

لا تقم في أي حال من الأحوال برمي كرات الزئبق في المرحاض أو الحمام أو المجاري أو أي مكان آخر، تذكر يجب جمعها بقارورة زجاجية، ومن ثم إرسالها إلى المركز المختص.

تعد طريقة إزالة كرات الزئبق من المرحاض أمرًا صعباً للغاية. يحاول البعض، بسبب قلة الخبرة، التخلص من كرات الزئبق السامة برميها في المرحاض، ولكنهم يتفاجأون بوجودها وعدم اختفائها، وهنا يجب إزالة الكرات بأسرع وقت ممكن قبل تبخرهم.

ينصح الخبراء بإزالة الزئبق من المرحاض بطريقتين، الأولى استخدام إبرة طبية، وبعدها وضع كرات الزئبق في قارورة زجاجية وإرسالها إلى مراكز الطوارئ الخاصة للتخلص منها.

وفي حال لم تعمل الطريقة الأولى، حيث سوف تحتاج إلى إيقاف ضخ الماء إلى المرحاض بشكل كامل ومنع تدفق المياه الجديدة، ومن ثم محاولة شفط الزئبق باللإبرة أو باستخدام مغناطيس في حال لم تتمكن من الوصول إليه.

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