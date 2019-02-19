أب أصم يعقد قران ابنته بلغة الإشارة

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعقد قران عروسين، قامت فيه العروس بالترجمة لوالدها.
وظهرت العروس في الفيديو وهي تترجم ما يقوله المأذون إلى لغة الإشارة حتى يتمكن الأب من الفهم.
وأصرّ والد العروس على عدم التنازل عن حقه، وأن يكون وكيلًا لها دونًا عن غيره.
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