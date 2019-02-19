شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف يعني إيه بكتيريا الاستحمام وإيه علاقتها بالسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقاويل عدة حول تراكم الفيروسات والبكتيريا في الحمام، ولكن هناك العديد من الأماكن الأخرى في المنزل تحمل هذه الفيروسات لم نكن نتوقعها، فبحسب موقع "بزنس إنسايدر"، فإن البكتيريا والفطريات المتواجدة في المنزل تصل إلى ما يقارب 200 ألف نوع.

وأضاف الموقع، أن هذه البكتيريا غير متواجدة فقط داخل الحمل بل أيضا في هذه الأماكن كجهاز التكييف والدش، بينما أكد الخبراء أن هذا العدد الكبير من البكتيريا والفطريات لا تشكل قلقا لأن بعض أنواعها تعد إيجابيا وتحافظ على صحة الإنسان.

أكد الموقع ، على أن الباحثين أكدوا على أن تسلل نوع واحد من البكتيريا إلى جسم الإنسان أثناء الاستحمام يساعد على تقليل الإجهاد ويزيد من شعوره بالسعادة من خلال تحفيز الناقل العصبي المعروف في الوسط العلمي بالسيروتونين، وبالمقابل تؤدي الفطريات المكنسية المتواجدة في المكيف إلى إثارة الحساسية لدى فئة من الناس تتراوح نسبتها بين 2 و6 في المئة.