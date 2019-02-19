هند جمال تُعلن طرح مجموعة جديدة من الأزياء الخاصة بالمنزل

كشفت خبيرة الأزياء هند جمال ، عن إطلاقها لمجموعة الصيف لأزياء المرأة في المنزل، وكذلك الأطفال، حيث قالت، "المرأة تشعر بأنوثتها عندما ترتدي ما يبرز جمالها".

وأضاف في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، "مع اقتراب فصل الربيع والصيف، قمت بطرح مجموعة جديدة من الأزياء المتنوعة الخاصة بالمنزل، وكذلك الخاصة بالخروج إلى العمل، والتي تخص المرأة والأطفال".

وبيّنت هند، "في هذا الموسم الشيفون والدانتيل يسيطران بقوة على الأزياء، سواء أزياء المنزل أو أزياء الخروج، حتى إن الترنجات التي يتم ارتداؤها في المنزل، أصبحت تطعم بالشيفون والدانتيل بشكل كبير بدلًا مع المزج مع القماش القطني المعروف بامتصاص الحرارة في الصيف"، مشيرة، "أيضًا الألوان نجدها متنوعة، ولكن مازالت ألوان الباستيل مستمرة معنا هذا الموسم أيضًا، ولكن تم الاستعانة بمجموعة من الألوان المبهجة والجريئة في نفس الوقت".

ونصحت هند المرأة أن ترتدي مل ما يحلو لها في المنزل من بيجامات وهوت شورت وفساتين ضيقة، خاصة إذا كان وزنها مناسب، أما المرأة الممتلئة فعليها الاعتماد على الموديلات المخصصة لها، حتى تخفي أي عيوب في جسمها وتبدو في كامل أنوثتها هي أيضًا، فهناك كثيرات يعتمدن الموديلات التي لا تناسبهن فيظهرن بمظهر غير لائق مما يؤثر سلبيًا عليهن، لذا أنصح بأن تتبع المرأة نصائح خبيرة الأزياء في ترشيح الأزياء التي تناسب طبيعة جسمها ووزنها.

قد يهمك أيضا:إيرين واسون ترتدي بدلة ناعمة من غوتييه مستوحاة من البيجاما

فرانشيسكا روفيني المرأة التي صممت بيجامات لارتدائها خارج المنزل