شكرا لقرائتكم خبر عن متى يقلق تضخّم الثديين لدى الرجل؟ والان مع التفاصيل

لا يرتبط التثدّي أو (تخّم الثديين) لدى الرجل بمشاكل خطيرة، لكنه قد يسبب حرجاً لدى البعض أحياناً. وتنحصر أسباب تضخّم الثديين في أمرين قد يجتمعان معاً أو يكون أحدهما سبباً كافياً للحالة.

السبب الأول لنمو الغدد الدهنية في الثدي هو زيادة دهون الجسم أو زيادة الوزن بشكل عام، ويكون التضخّم في كلا الثديين. ولا يوجد حل لهذه الحالة إلا التخسيس.

أما السبب الثاني فيمكن أن يؤثر على ثدي واحد أو الثديين معاً، وقد يكون التضخّم متسقاً يشمل الثدي بأكمله، أو مطاطياً. وتتطلّب هذه الحالة مراجعة الطبيب لتقييم الحالة ومعرفة المشكلة الصحية المسببة للتثدّي.

وبالنسبة لهذه الحالة عادة ما يكون التثدّي أحد الآثار الجانبية لتناول أدوية مثل مدرّات البول، أو علاجات تضخّم البروستاتا أو علاجات سرطان البروستاتا الهرمونية، أو العلاجات الخاصة بحموضة المعدة.

ولا يوجد علاج لهذه الحالة، لكن في كل الأحوال يساعد تخفيف الوزن على تقليص حجم التضخّم.