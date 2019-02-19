شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيلر والبوتكس.. تعرفى على أسرار جديدة لجمالك مع مركز الدكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص المرأة على الاهتمام بشكلها وجمالها بشكل كبير، وفى ظل التطور الكبير فى عالم التجميل والاعتماد على الوسائل الحديثة والمتطورة أصبح بإمكان المرأة الاعتماد عليها للظهور بشكل رائع وجذاب، ودون الحاجة إلى عمليات صعبة أو إجراءات معقدة، حيث يمكن من خطوات بسيطة التجميل والظهور بشكل لائق من خلال حقن البوتكس والفيلر، ووسائل عديدة و حديثة أخرى مثل البلازما جيل وأجهزة الليزر لنضارة البشرة والهايفو والجيه بلازما لشد الجلد وغيرها، كل هذه الطرق تمكن من تجميل الوجه والحواجب والشفايف وكذلك شكل الرقبة والذقن.

إنفو جراف للدكتور أحمد السبكى يتضمن نصائح طبية عند استخدام الفيلر

فى البداية، نؤكد أنه لا يوجد امرأة ليست جميلة، لكن من خلال طرق بسيطة يمكن إظهار جمالها بكل سهولة، حيث يمكن تجميل الوجه المجعد من خلال البوتكس، التى تعمل على ارتخاء العضلات التعبيرية، حيث إن هذه العضلات تعد السبب الرئيسى فى الوجه العابس والمجعد، ويعمل البوتكس على ارتخاء هذه العضلات، وعلى الشخص الذى يستعد لاستخدام حقن البوتكس، أن يبحث عن الطبيب صاحب الخبرة الطويلة، حتى يحصل على الوجه الخالى من التجاعيد التعبيريه ، فيما يشير مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر إلى أن حقن البوتكس والفيلر، تساهم فى علاج بعض الحالات، وهى كالآتى:

إنفو جراف للدكتور أحمد السبكى حول الاستفادة من الفيلر لتجميل المرأة

1- يمكن تجميل شكل الحواجب، من خلال حقن الفيلر، حيث أنها تعمل على رفع الحواجب حتى تظهر بالشكل الجميل، ويمكن أيضا تجميل الشفايف من خلال حقن الفيلر، دون الحاجة إلى ما يعرف بالنفخ حيث تكون الشفايف من خلال الفيلر متناسقة مع شكل الوجه، ويمكن كذلك إبراز الشفة العلوية من خلال البوتكس.

2- البوتكس يساهم أيضًا فى تجميل الذقن، حيث يتم الأمر من خلال جلسة واحدة، ونحتاج إلى حقنة واحدة فقط حتى نحصل على النتيجة التى نرغب فيها، بالإضافة إلى الرقبة حيث يمكن تجميلها لتصبح ممشوقه وملساء ومحدده الزوايا بدون تجاعيد أو ارتخاء، حتى نحصل على ما يعرف بـ"رقبة الملكة نفرتيتى" رمز الجمال على مر العصور.

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