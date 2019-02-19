فوائد ماسكات فيتامين E لتبييض البشرة

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جميع أنواع أقنعة الوجه مع كبسولات فيتامين E ليست شيئا استثنائيا بعد الآن ، اليوم تقريبا جميع منتجات التجميل في السوق تشمل كبسولات فيتامين E كمكون أساسي ، و بالمثل فإن معظم الناس أيضا دمجوا هذه الكبسولات في أقنعة الوجه محلية الصنع لتبييض البشرة ، و كذلك حب الشباب و الشيخوخة و الهالات السوداء و غيرها من مشاكل الجلد.
فوائد كبسولات فيتامين E للوجه و تبييض البشرة
– كبسولات فيتامين E هي مضادات الأكسدة التي يمكن إصلاح الجلد التالف و تعيد اشراق الوجه ، الكبسولات لها القدرة على توليد خلايا جديدة عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة ، لذلك سوف نلاحظ أن حب الشباب أو ندبات حب الشباب أيضا تتلاشى ببطء.
– هذه الكبسولات ستعيد الرطوبة المفقودة و تغذي بشرتك من الأعماق.
– و هو يعمل بشكل أفضل للبشرة الجافة.
– إذا كنت تستخدم زيت فيتامين E حول العينين ، فستكون أفضل طريقة للتخلص من الهالات السوداء.
– كبسولات فيتامين E هي أفضل علاج منزلي لتبييض البشرة ، لأنها مسؤولة عن تفتيح البقع الداكنة و حتى لون البشرة.
– كبسولات فيتامين E ستعزز العناصر الغذائية في أنسجة الجلد ، و بالتالي إزالة علامات التمدد.
– يشجع على صحة الجلد و يعكس علامات الشيخوخة المبكرة.
– الزيوت في كبسولات فيتامين ه بمثابة أفضل مرطب ، يمكن أن يساعد أيضًا على تخفيف الشفتين الجافة و المشققة.
ماسكات باستخدام فيتامين E
ماسك الصندل
– تم استخدام مسحوق خشب الصندل على نطاق واسع منذ أقدم العصور ، لجميع مشاكل الجلد و بفضل خصائصه الرائعة ، و يستخدم مسحوق الصندل لتبييض البشرة لهذه الأيام ، يمكن أن يساعد هذا المسحوق المضاد للبكتيريا أيضًا في علاج حب الشباب ، و إزالة السمرة و تقليل التجاعيد أو أي علامات للشيخوخة و شفاء الجلد الجاف ، سوف يساعد الحليب المخصب بمضادات الأكسدة القوية الأخرى على تغذية خلايا الجلد ، و الحفاظ على ترطيب البشرة طوال اليوم.
– المكونات مسحوق خشب الصندل 2 ملعقة كبيرة ، الحليب بنسبة 1 ملعقة كبيرة ، و كبسولات فيتامين هـ – 2 ، و ماء الورد بضع قطرات.
– يتم ثقب كبسولات فيتامين E بعناية باستخدام دبوس أمان معقم ، ثم الضغط لاستخراج كل الزيت من كبسولات فيتامين E في وعاء صغير ، تُضاف ملعقتان كبيرتان من مسحوق الصندل و ملعقة كبيرة من الحليب ، إلى جانب بضع قطرات من ماء الورد في الوعاء نفسه ، اخلط جميع المكونات جيدًا و استخدم قناع الوجه في المناطق التي تحتاج إلى علاج ، اتركه لفترة من الوقت و دلك الوجه برفق بأطراف أصابعك ، هذا الإجراء سوف يحفز الدورة الدموية و يسرع عملية الشفاء ، و أخيرا يتم الشطف بالماء الفاتر.
كبسولات الألوفيرا و فيتامين E لتبييض البشرة
– يوفر نبات الصبار الطبي مجموعة كبيرة من الفوائد للبشرة ، و التي تشمل علاج حب الشباب و تسكين البشرة و العمل كمرطب ، و كذلك إعادة الجلد المتوهج و محاربة الشيخوخة و يقلل من ظهور علامات التمدد ، كما أنه رائع للحفاظ على صحة الجسم ، الصبار مع مزيج من كبسولات فيتامين E سيضاعف من تأثير تبيض بشرتك ، و الحد من حب الشباب أو الرؤوس السوداء ، و المكونات جل الصبار ، فيتامين هـ كبسولات .
– استخراج الجل من نبات الصبار في وعاء صغير ، اخرج الزيت من كبسولة واحدة من فيتامين E في الوعاء باستخدام دبوس أمان معقم ، امزج الزيت و الجل جيدًا ، ضعها على وجهك و اتركها تجف تمامًا ، في وقت لاحق قم بشطف وجهك بالماء البارد.
عصير الليمون و فيتامين E لتبييض البشرة
– الليمون LGZ بفيتامين سي و حامض الستريك HGمثاليان لتبييض البشرة مع خصائصه المضادة للأكسدة ، فإنه يقلل من الجذور الحرة و يعزز إنتاج الكولاجين و يخفف الجلد ، يتمتع الليمون بمجموعة واسعة من فوائد الجمال ، و هذا هو السبب في أن بشرتك تحب الليمون الحمضي ، تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا للليمون على ظهور حب الشباب ، و كذلك الدوائر السوداء و أكياس العين المنتفخة و الرؤوس السوداء و منع الشيخوخة ، سيكون الجمع بين كبسولات الليمون و الفيتامين (هـ) أكثر فعالية على جلدك ، فهذين النوعين هما أفضل المكونات الجلدية ، المكونات هي 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون ، و كبسولات فيتامين E.
– قم بتفريغ كبسولات فيتامين E ، أضف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون و امزج الخليط جيداً ، ضع الخليط على وجهك بما في ذلك منطقة الرقبة ، اتركه لمدة 30 دقيقة و اغسله بالماء البارد ، يمكنك تطبيق هذا القناع كل يوم لمزيد من فوائد تبييض البشرة.
قناع الزبادي للوجه لتبييض البشرة
– فيتامين د و الكالسيوم و البروبيوتيك ضروري لجسم صحي ، و مما يثير الدهشة يمكن لللبن أيضا أن يفعل المعجزات لبشرتك ، عندما تقوم بتطبيق الزبادي بشكل موضعي على بشرتك ، فإنه يخفف الجلد و يمنع الشيخوخة المبكرة و يحارب حب الشباب ، و يرطب البشرة و يجدد البشرة من أعماقها ، لذلك فهي في الأساس تقدم جميع الفوائد الصحية و الجمال ، الزبادي مضاد للجراثيم في الطبيعة مثالي لأي علاج للبشرة ، انها ليست فقط لمسة ناعمة و لكن أيضا تبقي بشرتك ناعمة و رطبة ، عصير الليمون مع طبيعته الحمضية يطرد خلايا الجلد الميتة ، و الزيوت و البكتيريا و الأوساخ من المسام المسدودة ، و بالتالي فإنه يبيض الجلد و يحارب حب الشباب ، و يقلل من اللون و يمنع الشيخوخة ، تماما مثل الليمون و ماء الورد هو أيضا أفضل منظف للبشرة.
– المكونات فيتامين E ، الزبادي 2 ملعقة كبيرة ، عصير الليمون ملعقة كبيرة ، ماء الورد بضع قطرات ، خذ الزيوت من كبسولات فيتامين E ، , تخلط جميع المكونات مع زيت فيتامين E جيدا ، ضع قناع الوجه على وجهك بما في ذلك منطقة الرقبة ، اتركها لتجف و تغسل بالماء البارد.
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