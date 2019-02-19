شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل العلاجات المنزلية والأعشاب لتقوية العضلات والان مع التفاصيل

استخدمت الأعشاب الطبيعية قديماً في علاج الأمراض المختلفة، كما أنها تدخل في الوصفات الجمالية المختلفة للعناية بالبشرة والشعر والجسم، وأيضا علاج ضعف العضلات وتقويتها، وفيما يلي نتعرف على أفضل العلاجات المنزلية لضعف العضلات، وأهم الأعشاب الطبيعية المفيدة في تقوية العضلات بسرعة، وفقا للعين الإخبارية.



الأعشاب الصينية "فوتي"، تعطي للجسم القوة والنشاط اللازم لأداء المهام اليومية، وتمنحه القدرة على التحمل، وتعمل تلك الأعشاب على علاج ضعف العضلات وزيادة سرعة بناء العضلات.

الحلبة من النباتات الطبية المفيدة في تقوية العضلات وتزيد من قدرة حمل الأثقال.

البابونج من أهم الأعشاب الطبيعية التي تساعد على علاج تشنجات العضلات، لاحتوائها على 36 نوعا من الفلافونويد التي تعمل على علاج الالتهابات، حيث يمكنك دهن العضلات بزيت البابونج لتقوية العضلات، وتناول شاي البابونج مفيد في إرخاء العضلات المشدودة.

تناول أعشاب الشوفان الطازجة يعمل على تقوية العضلات وزيادة حجمها.

جذور عشبة الجنسنج تعد من أهم المنشطات الرياضية الطبيعية المفيدة في تقوية العضلات، ومشروب شاي الجنسنج يساعد على إمداد الجسم بالطاقة، ويقلل الشعور بالتعب.

زيت الزيتون من أشهر الزيوت التي تعمل على تقوية العضلات.

أطعمة تقوي العضلات

تناول ثمرتين من البرتقال في اليوم يساعد على بناء وتقوية العضلات.

الحرص على تناول كمية كبيرة من الماء يعمل على تجديد الأنسجة والخلايا بالعضلات، كما أن إضافة الماء إلى الشوفان وتناوله يساعد على تقوية وبناء العضلات.

ملعقتان من العسل الأسود يومياً تقوي العضلات، لما يحتويه من نسبة كبيرة من الحديد المفيد في تقوية العضلات وتعزيز مناعة الجسم.

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ثمرة الأناناس تساعد على تقوية العضلات لاحتوائه على نسبة هائلة من البروتين، كما تعمل على زيادة نسبة الإنزيمات المفيدة في التسريع من العملية الهضمية.

المكسرات غنية بالدهون غير المشبعة المفيدة في تقوية وبناء العضلات، وينصح بتناول اللوز بالأخص لاحتوائه على مادة الألفا توك فيرول، وفيتامين E، الذي يعمل على دعم الأنسجة العضلية وتقويتها.

أفضل العلاجات المنزلية لضعف العضلات

يمكنك اللجوء إلى حمام الملح إبسوم مرة واحدة أسبوعياً لعلاج ضعف العضلات، بسبب احتوائه على المغنيسيوم المفيد في تقوية العضلات، والذي يعمل على علاج ارتخاء العضلات.

املأ حوض الاستحمام بالماء الدافئ، وأضف كوبين من ملح إبسوم مع التقليب جيداً.

الاستحمام بحمام الملح إبسوم لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريباً.

تمارين ضعف العضلات وتقويتها تعمل على تحسين الدورة الدموية، ومن أهم التمارين الرياضية المشي، حيث يمكنك المشي لمدة لا تقل عن نصف ساعة 5 مرات أسبوعياً على الأقل.

ممارسة الركض أو السباحة، أو ركوب الدراجات مفيدة في تقوية العضلات.

اليوغا من أهم التمارين الرياضية التي تساعد على الحفاظ على مستوى طاقة الجسم وتقوية العضلات.

تدليك العضلات بالزيت

تدليك العضلات باستخدام زيوت طبيعية لتقوية العضلات يساعد على زيادة تدفق الدم إلى الجلد، ويقوي من العضلات، ويعالج ضعفها، ويعزز الدورة الدموية.

يتم تسخين خليط من زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الخردل، ويدلك الجسم بالزيت الدافئ وبالأخص الساقين لمدة ربع ساعة تقريباً.