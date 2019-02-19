لبنى أحمد تُؤكِّد على أنّ "الروز كوارتز" حَجَر الحُبّ

كشفت لبنى أحمد استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والكريستال، أن الأحجار الكريمة تُؤثّر على الجانب النفسي للإنسان كثيرا، وأن حجر "الروز كوارتز" يعدّ من الأحجار المسؤولة عن الحب والمشاعر والعواطف.

وقالت لبنى أحمد، خلال تصريح خاصّ لها إلى "العرب اليوم": "بما أننا في شهر الحب وهو شهر فبراير/ شباط الذي نحتفل بعيد الحب به من كل عام لا بد من التحدث عن "شاكرا القلب"، وهي المنطقة المسؤولة في الإنسان عن الحب، لذا يجب تنقيتها من وقت لآخر، لأن عدم الاهتمام بهذه الشاكرا تحديدا تسبب العديد من المشاكل والأعراض، مثل ضيق التنفس وخفقان في القلب ومشاكل في الرئة والصدر، وهناك تمرين لتفريغ الطاقات السلبية من القلب عن طريق استخدام اليد التي نستخدمها كثيرا سواء اليمين أو اليسار، ونقوم بفركها مع اليد الأخرى أولا لشحن الطاقة ثم وضعها بجوار القلب، لكن في المنتصف ثم نردد اسم الله "الودود" كثيرا".

وتابعت: "لكل حجر كريم خصائصه العلاجية التي تؤثر على الإنسان ويعدّ حجر "الروز كوارتز" من الأحجار التي تعالج "شاكرا القلب"، ويمكننا ارتداؤه في قلادة قريبا من القلب، وهو من أكثر الأحجار المريحة جدا لشاكرا القلب بلونه "الروز" ومفرغ لطاقات الحزن وطاقات الألم، والغضب، ومن المهم جدا ارتداء هذا الحجر، وأن تقتنيه ضمن مجموعة الأحجار الخاصة بك، ويفضل إذا كان مشحونا من قبل متخصص في العلاج بالطاقة".

وتختتم حديثها قائلة: "يوجد ما يسمى بشجرة "الفينغ شوي" التي تحمل أحجار "الروز كوارتز"، وهي مهمة جدا لضبط المكان، وبخاصة إذا تم وضعها في حجرة الأطفال أو في المنزل أو في المكتب في العمل لتقليل الضغط العصبي، وإذا وجدت في أي مكان عمل ستجد جميع فريق العمل يحبون بعضهم البعض، لذا علينا الحرص على اقتنائها ووضعها ضمن وحدات الديكور الخاصة في المنزل أو العمل أو أي مكان يوجد به أشخاص تسعى إلى أن يكون هناك ترابط في ما بينهم، مثل الزوج وزوجته، الأب والأم وأبنائهم، الأشقاء، الأصدقاء في العمل".

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لبنى أحمد تؤكّد أنه يمكن توصيل فكرة لشخص من"التخاطر"