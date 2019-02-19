"زومبي الغزلان" يضرب 24 ولاية أمريكية.. ويهدد البشر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار مرض جديد يصيب الغزلان في الولايات المتحدة الرعب خوفاً من انتقاله إلى البشر، بعد أن ضرب نحو 24 ولاية، فيما يؤكد علماء أنها مسألة وقت حتى يصل إلى الإنسان.



وضرب مرض "زومبى الغزلان" (Zombie ' deer)، نحو 24 ولاية أمريكية ومقاطعتين كنديتين، وهو مرض حيواني يصيب الدماغ، ويؤدي إلى الهزال المزمن وفقدان العقل، وليس له علاج، ويثير ومخاوف كبيرة من انتقاله للبشر.





وقال مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية والسياسات في جامعة مينيسوتا، في حديث مع جريدة "أمريكا اليوم" (USToday): "من المحتمل أن يتم توثيق الحالات البشرية من مرض الهزال المزمن المرتبط بالاستهلاك مع اللحوم الملوثة في السنوات المقبلة، وربما يكون عدد الحالات البشرية المصابة في المستقبل كبيرا جدا".

وشدد أوسترهولم على ضرورة عدم تناول أو أكل اللحوم من الحيوانات النافقة، وضرورة الابتعاد وعدم إطلاق النار أو التعامل مطلقاً مع الغزلان التي تتصرف بشكل غريب.

وأضاف "ربما تكون الحيوانات مصابة بمرض CWD شديدة الخطورة، فإذا رأيت حيوانًا يبدو أنه مريض، فعليك ملاحظة موقعه والاتصال بمسؤولي الحياة البرية".

من جانبه، يوصي المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض بارتداء قفازات مطاطية عند لمس حيوان بري، وتقليل الوقت الذي نلمس فيه الأعضاء مثل الدماغ وأنسجة الحبل الشوكي، وألا تُستخدم السكاكين أو الأدوات المنزلية لخلع الملابس، فضلاً عن غسل اليدين وتطهير أدوات الصيد بعد الاستخدام.