شكرا لقرائتكم خبر عن لو أم لأول مرة.. أشياء تحتاجين معرفتها حتى لا تصابين بالاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الإنجاب نجد أن الكثير من الأمهات ذات التجربة الأولى يعانين من التوتر والقلق، وذلك نتيجة لبعض الأشياء التي يمررن بها، كبكاء الطفل وتعرضه لارتفاع في حرارة الجسم، والعديد من المشاعر المضطربة كالخوف المفرط على الطفل، وأيضا الأعراض الغريبة بعض الشيء عليها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الأشياء التي تتعرض لها الأم وخاصة لو لأول مرة، وذلك وفقا لموقع "kidshealth".

أشار التقرير، إلى أن العديد من الأمهات يعانين من فوبيا الخوف نتيجة بعض الأشياء التى يمكن التعامل معها بشكل طبيعى، محذرين من تطور هذا الخوف والقلق حد الاصابة بالاكتئاب .

وأضاف التقرير أن لبكاء الطفل، وهذا من الأمور العادية والطبيعية، كما أن تعرض الطفل للقيء أو "القشط"، أيضا من الأمور الطبيعية وعند التركيز الزائد في مثل هذه الأمور يتسبب في إصابتك بالاكتئاب، ولذا عليك الشعور بالراحة النفسية لأن تربية الأطفال من الأشياء الصعبة.

وأكد التقرير، أنه في حالة استمرار بكاء الطفلة لمدة طويلة لا تقل عن ساعة متواصلة، يجب استشارة طبيب الأطفال، لأن ذلك يعد مؤشرا لإصابته بمرض، وخاصة إذا كان يعاني من انتفاخ بالبطن وطفح جلدي وارتفاع في حرارته.

وأخيرا نصح التقرير، الأمهات لأول مرة، بأن عليهن تجنب التوتر والقلق، ولذا عليها أن تقرأ جيدا في تربية الأطفال لعدم شعورها بالاكتئاب.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]