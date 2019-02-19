شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة لعلاج ضيق التنفس بالرياضة والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتعرض فى بعض الأحيان لضيق شديد فى التنفس، قد يكون ذللك بسبب الإصابة ببعض الأمراض فى الجهاز التنفسى مثل ازمات الربو وحساسية الصدر والتهاب القصبة الهوائية، وقد يكون نتيجة استنشاق بعض المواد الكيميائية والغازات الضارة.

وضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة يقدم الخليج 365 وصفات لعلاج من ضيق التنفس وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday وهى:

ضيق التنفس

1: شرب القهوة السوداء، يمكن استخدام القهوة السوداء للمساعدة فى علاج ضيق التنفس ، حيث إن الكافيين يساعد على تسكين ألم العضلات فى الشعب الهوائية والمساعدة على التنفس بشكل صحى، كما أنه يزيد من معدل ضربات القلب للشخص.



التنفس

2:تناول مشروب الزنجبيل، حيث إنه يحتوى على بعض الخصائص والفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من الأزمات وضيق التنفس.

3:تساعد التمارين الرياضية على تحسين مستويات اللياقة البدنية وتحسين التنفس مع تغيير العادات اليومية ومنها:

-الاقلاع عن التدخين، حيث إن التدخين من أبرز أسباب ضيق التنفس.

- تجنب المواد المسببة للحساسية والملوثات.

-انقاص الوزن فقد تكون السمنة واحدة من أسباب ضيق التنفس المستمر لذلك لا بد من التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة فى الجسم.

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