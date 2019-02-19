شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعالج «الأطعمة السائلة» السكري؟.. دراسة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - كلنا نعرف بأن حافزنا لفقدان الوزن يكون مرتفعاً عندما ننجح في إنقاض الوزن بسرعة، وهذا يمكن تحقيقه عبر استبدال وجبات الطعام الاعتيادية بالأطعمة السائلة والحساء، بحسب دراسة أجريت مؤخراً.

وقد خضع 277 شخصاً يعانون من البدانة المفرطة للدراسة التي أجريت في جامعة غلاسغو البريطانية، حيث طُلب منهم الخضوع لنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يتكون من الأطعمة السائلة والشوربات الخفيفة لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت النتائج مدهشة، حيث فقد المشاركون بالدراسة قدراً ملحوظاً من وزنهم خلال فترة خضوعهم للنظام الغذائي. وبعد عام من فقدانهم الوزن، لم تظهر أية علامات على زيادة الوزن لديهم، الأمر الذي يمثل دليلاً واضحاً بأن فقدان الوزن السريع أكثر ديمومة من فقدان الوزن البطيء.

وقال الباحث المشرف على الدراسة، مايك لين، إن هذه الدراسة الجديدة توفر فرصة كبيرة لعلاج السمنة، والحد من احتمالات الإصابة بداء السكري من النوع 2.

وأضاف لين، بأن الأسلوب الجديد ليس مجرد نظام غذائي عادي، بل هو برنامج منظم بعناية ودقة يهدف إلى خسارة كبيرة في الوزن على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن تقوم هيئة الصحة البريطانية بتجربة برنامج الحمية الجديد كخيار علاجي أول للمرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.