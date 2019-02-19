تعدّ النساء الأكثر إصابة بمرض الأوعية الدموية الصغيرة وبخاصة ممن يعانين من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، لكن الكثير منهم يتجاهل المشكلة حتى تتفاقم.

ووفقا إلى موقع "بولد سكاي" الهندي تتضمن علامات وأعراض مرض الأوعية الدموية الصغيرة الألم بالصدر، والتي يمكن أن تتفاقم في أثناء الأنشطة اليومية وأوقات الإجهاد وضيق النفس والإرهاق، ويجب استشارة الطبيب بمجرد ازدياد حالات الغثيان والتعرق أو الألم الذي ينتشر ويتجاوز الصدر إلى الساق.

وتعدّ أبرز أسباب مرض الأوعية الصغيرة الضغط الدم العالي وارتفاع معدل الكوليسترول العالي بالإضافة إلى الإصابة بالسمنة والسكري ومؤشر كتلة الجسم البالغ 30 أو أكثر مع اتباع نظام غذائي غير صحي والإصابة بنقص الإستروجين والإصابة بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات.

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