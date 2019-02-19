أبرز الأخطاء الشائعة عند الذهاب لصالات الألعاب الرياضية

تشهد صالات الألعاب الرياضية إقبال كبير عليها في الوقت الحالي، رغبة من الناس بتغيير نمط حياتهم، والحصول على وزن مثالي، وجسد رشيق، في مدة قياسية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكبر خطأ يرتكبه حديثو العهد بممارسة الرياضة، عدم رسم أهداف محددة وواقعية، بالإضافة إلى التطلع إلى نتائج ملموسة في مدة قياسية.

ونبّه مدربون رياضيون إلى أن الأشخاص المبتدئين بالتمارين الرياضية في صالات الألعاب (الجيمنيزيوم) للمرة الأولى يقعون غالبا في أخطاء شائعة، مما ينعكس سلبًا على نتائج التدريبات في مراحل لاحقة.

ويغفل بعض ممارسي الرياضة الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم، فيما لا ينتبه آخرون إلى أهمية تناول الطعام المناسب، فيستمرون في بذل الجهد البدني من دون مراعاة الحمية والتوازن بين المواد التي يأكلونها.

وتقول فرح فورسيكا، التي نالت لقب أقوى امرأة في بريطانيا مرتين، إن بعض من يبدؤون الرياضة يطمحون إلى أمور غير واقعية لا يمكن الحفاظ عليها مع مرور الوقت.

وتضيف" إن الناس لا يميلون في الغالب إلى تغيير نمط حياتهم بشكل جوهري، وهذا الأمر يجعل المدربين الشخصيين يكتفون بأهداف بسيطة حتى تكون ثمة إمكانية للحفاظ عليها في المستقبل".

وكشفت دراسات سابقة أن نحو 80 بالمائة ممن يبدؤون التمارين الرياضية والحمية القاسية يعودون إلى نمط حياتهم السابق في غضون أسابيع أو أشهر قليلة.

ويرى المدرب الرياضي توم بترفيلد، أن من يمارسون الرياضة عليهم أن ينتبهوا إلى نوعية وتوقيت الأكل، بالإضافة إلى تزويد الجسم بما يحتاجه من مصادر للطاقة والفيتامينات.

و ينصح المدرب بالتوقف عن التمرين ليوم واحد في الأسبوع على الأقل، لكن عدم ممارسة التمارين لا تعني الخمول الكامل والتوقف عن المشي على سبيل المثال.

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