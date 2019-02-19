أميركية ينمو في رأسها قرن عاشت به لمدة عام

تمكّنت إحدى الطبيبات من إزالة قرن يشبه وحيد القرن نما في رأس سيدة عاشت به لمدة عام، في حالة فريدة من نوعها.

واضطرت السيدة ليزا الأميركية، البالغة من العمر 43 عاما، وفقا إلى صحيفة "ميرور"، إلى تعليق خطط زفافها بعد ظهور القرن بخلف رأسها، وتوجهت إلى إحدى الطبيبات التي تشتهر بالدكتورة بيمبل بوبر، بعد أن تسبب القرن في الألم الشديد لها.

وشعرت ليزا بآلام منهكة لشق القرن فرو رأسها ونموه بطريقة عجيبة، مما اضطرت إلى تغطيته بشعرها الكثيف حتى لا يظهر أمام الناس، لكنها سرعان ما أصبحت مرتاحة عندما قامت بتشخيص وإزالة القرن الجلدي، وهو يعدّ تجمعا جلديا يحتوي على خلايا الدم البيضاء الصغيرة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- كتب إسم زوجته على "غوغل" واكتشف المصيبة

- زوجة تطلب الطلاق بسبب إدمان مخدّر "استروكس"