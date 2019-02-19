بغداد ـ لايف استايل
وضعت أم جديدة سبعة توائم في ولادة طبيعية وجميعهم بصحة جيدة في أوّل ولادة لها,وذلك في حادث غريب في العراق.
ولدت الأم صاحبة الـ 25 عامًا والتي لم يتم ذكر اسمها في مستشفى محافظة ديالي شرق العراق، ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ,ويعتقد أنها أوّل حالة بهذا الشكل في الشرق الأوسط.
وأصدر المتحدث باسم وزارة الصحة في العراق بيانًا قال فيه إن الأم مع فتياتها الستة وابن واحد يتمتعون بصحة جيدة، فيما قال والد الأطفال السبعة أنه لم يخطط هو أو زوجته لأن تكون أسرتهم كبيرة بهذا الشكل، ولن يفكر في الإنجاب مرة أخرى.
تتبع هذه الحالة، الأم التي أنجبت ستة توائم، ثلاثة فتيات وثلاثة أولاد داخل مستشفى جامعة سانت جورج في لبنان.
قد يهمك أيضا:ولادة أربعة توائم في موريتانيا عقب إجراء عملية قيصرية ناجحة للأم
المحامية أمل علم الدين تُحافظ على قوامها الرشيق بعد ولادة توائمها
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تضع 7 توائم في ولادة طبيعية شرق العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.