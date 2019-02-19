شكرا لقرائتكم خبر عن بطل السجاير وخليك إنسان جديد.. 8 نصائح هتساعدك وهتقويك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التدخين من أخطر العادات السيئة التى يمارسها الكثيرون وخصوصا الرجال، حيث إنها تؤثر على صحة القلب والرئتين وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، ويعتبر قرار الاقلاع عن التدخين واحد من اصعب وأشجع القرارات للمدخنين قد ستمر البعض ويكون لديه إرادة للتخلص من التدخين والبعض منهم لا يستطيع.



الاقلاع عن التدخين

لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح للإقلاع عن التدخين بطريقة صحية دون الرجوع اليه وفقا لما ذكره موقع webmd وهى:

1:تناول الوجبات الصغيرة على مدار اليوم تساعد على التخلص من التدخين ولكن اختار الاطعمة الخالية من الدهون لتجنب زيادة الوزن.

2:ركز مع الايجابيات والمميزات التى ستحصل عليها بعد الاقلاع عن التدخين مثل "توفير المياه، ستتمتع بصحة جيدة،التركيز والنشاط، تذوق الطعام بشكل أفضل".

3:غسل الاسنان باستمرار سيعطيك رائحة طيب وتقلل من رغبتك فى شرب السجائر مرة اخرى.

4:تجنب شرب المشروبات الكحولية، حتى لا تزيد من رغبتك فى التدخين مرة أخرى.



التدخين

5:ينصح دائما عندما تريد الاقلاع عن التدخين أن تنتقل لمكان هادئ بعيدا عن التدخين السلبي واستغل وقت بالقراءة او مشاهدة احد الافلام المفضلة.

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6:اكتب قائمة بجميع اسبابك للتوقف عن التدخين وانشرها فى كل مكان تقضى فيه الوقت سواء فى المطبخ فى العمل فى الغرفة وغيرها ، فتعمل ذلك على تحفيزك وتشجيعك على التدخين.

7: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا فهى تحسن الصحة النفسية والجسدية وتشجعك على ترك التدخين.

8: تناول العلكة الخالية من السكر فهى تساعد على نسيان السجائر.

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