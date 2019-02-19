شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الصفراء بالأدوية والوقاية بالتطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشير التهاب الكبد الوبائى أو ما يعرف باسم الصفراء إلى التهاب فى الكبد، ويحدث عادةً بسبب عدوى فيروسية، ولكن هناك أسبابا أخرى محتملة لالتهاب الكبد، وتشمل هذه الالتهاب الكبدى المناعى الذاتى والتهاب الكبد الذى يحدث كنتيجة ثانوية للأدوية والمخدرات والسموم والكحول.



علاج الصفراء

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine” فيقع الكبد فى المنطقة العليا اليمنى من البطن، وهو يقوم بالعديد من الوظائف الحيوية التى تؤثر على عملية التمثيل الغذائى فى جميع أنحاء جسمك، بما فى ذلك:

إنتاج الصفراء، وهو أمر ضرورى لعملية الهضم.

تصفية السموم من جسمك.

إفراز البيليروبين (منتج من خلايا الدم الحمراء المكسورة) والكولسترول والهرمونات والمخدرات.

انهيار الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.

تنشيط الإنزيمات، وهى بروتينات خاصة ضرورية لوظائف الجسم.

تخزين الجليكوجين (شكل من أشكال السكر)، والمعادن ، والفيتامينات A ، D ، E ، و K

توليف بروتينات الدم، مثل الألبومين.

توليف عوامل التخثر.



علاج الصفراء

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها(CDC) ، ما يقرب من 4.4 مليون أميركي يعيشون حاليا مع التهاب الكبد المزمن B و C والعديد من الناس لا يعرفون حتى أن لديهم التهاب الكبد الصفراء.

يتم تحديد خيارات العلاج من خلال أي نوع من التهاب الكبد لديك وما إذا كانت العدوى حادة أو مزمنة.

لا يحتاج التهاب الكبد A عادة إلى علاج لأنه مرض قصير الأمد. قد ينصح باستراحة فى السرير، وإذا كنت تعاني من القيء أو الإسهال ، اتبع أوامر طبيبك للحصول على الماء والتغذية. ويبدأ معظم الأطفال بالتطعيم ضد التهاب الكبد A بين 12 و 18 شهرًا.

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لا يحتاج التهاب الكبد B الحاد إلى علاج محدد.

يتم التعامل مع التهاب الكبد المزمن B مع الأدوية المضادة للفيروسات، ويمكن أن يكون هذا النوع من العلاج مكلفًا لأنه يجب أن يستمر لعدة أشهر أو سنوات.

ويتطلب العلاج من التهاب الكبد B المزمن أيضا إجراء عمليات تقييم طبية منتظمة ومراقبة لتحديد ما إذا كان الفيروس يستجيب للعلاج.

ويمكن الوقاية من الالتهاب الكبدي ب بالتطعيم، ويوصى مركز السيطرة على الأمراض بالتهاب الكبد (ب) لجميع المواليد الجدد، ويتم إكمال سلسلة اللقاحات الثلاث عادة خلال الأشهر الستة الأولى من الطفولة. وﯾوﺻﯽ ﺑﺎﻟﻟﻘﺎح أﯾﺿًﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻟﯾن ﻓى ﻣﺟﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ.



علاج الصفراء

تستخدم الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج كل من الأشكال الحادة والمزمنة من التهاب الكبد الوبائى C وعادة ما يعالج الأشخاص الذين يصابون بالتهاب الكبد الوبائى المزمن بمزيج من العلاجات المضادة للفيروسات. وقد يحتاجون أيضًا إلى المزيد من الاختبارات لتحديد أفضل شكل من أشكال العلاج.