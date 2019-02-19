اضرار اليانسون منها الحساسية وتفاعله مع الأدوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليانسون من أفضل الأعشاب التى لها العديد من الفوائد الصحية والذى يمكن إضافته على الأطعمة أو تناوله كمشروب، ومن أبرز فوائد اليانسون تخفيف مشاكل الهضم وعلاج السعال والربو والتهاب الحلق وتعزيز المناعة وتحفيز الشهية، ولكن بالرغم من هذه الفوائد هناك اضرار عند الإفراط فى تناول اليانسون نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب ما ذكر موقعا "Live strong" و "organic facts".



ما هى اضرار اليانسون

اضرار اليانسون

هناك أضرار أو آثار جانبية جراء تناول اليانسون وأبرزها

حساسية الجلد

اليانسون قد يسبب تفاعلات جلدية خفيفة وحساسية لدى بعض الأشخاص، كما قد يظهر موقع الجلد المعالج ملتهبًا أو أحمر وقد يبدأ بالحكة، اذهب إلى طبيبك إذا استمر تهيج الجلد.

-حساسية الجهاز الهضمي

مكملات اليانسون الفموية يمكن أن تسبب تفاعلات حساسية متوسطة إلى شديدة على الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، قد تسبب ردود الفعل هذه الغثيان والقيء والإسهال والأزيز أو ضيق التنفس.

و قد تسبب الحساسية الشديدة لزيت اليانسون الوذمة الرئوية، وهو مرض خطير يتراكم فيه السوائل في الرئتين، ويجب على أي شخص يعاني من هذه الآثار الجانبية عند تناوله لليانسون أن يطلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور.



زيت اليانسون

التفاعل مع أدوية أخرى

قد تتفاعل مكملات اليانسون مع بعض الأدوية، لذا تجنب استخدام اليانسون مع أي نوع من العلاج الهرموني، بما في ذلك هرمون الاستروجين أو حبوب منع الحمل، حيث قد يحاكي اليانسون عمل هرمون الاستروجين وقد يقلل من فعالية العلاجات القائمة على الهرمونات.



اليانسون

فوائد اليانسون

بالرغم من هذه الآثار الجانبية لليانسون التى ترتبط برد فعل تحسسى لدى بعض الأشخاص أو الإفراط فى تناول اليانسون إلا إن هناك فوائد صحية كثيرة وتشمل ما يلى:

-يحسن الهضم

يحسن اليانسون الهضم ويحفز حركة المعدة ويخفف الإمساك.

-يخفف الالتهاب

يحتوي اليانسون على عدد من المكونات الفعالة والمركبات المضادة للالتهابات مثل التهاب المفاصل والنقرس والصداع والإصابات المزمنة.

-يعزز نظام المناعة

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لاحتواء اليانسون على مركبات مضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة، فهو ممتازًا لتعزيز المناعة.

-يعالج أمراض الجهاز التنفسي

يعمل اليانسون كطارد للبلغم وعامل مضاد للالتهاب، ويمكنه أن يهدئ أي تهيج في المسالك التنفسية، ويخفف من السعال ويهدئ التهاب الحلق.

-يحافظ على التوازن الهرموني

لدى اليانسون خصائص في تنظيم تقلبات الهرمونات في الجسم، مما يساعد كل شيء من مشاكل النوم إلى الدورة الشهرية، وكذلك الحيض.

يحفز الشهية

يساعد اليانسون على تحفيز الشهية ومساعدة الأشخاص الذين يتعافون من الجراحة أو المرض، وكذلك أولئك الذين يعانون من اضطرابات الأكل.



اليانسون

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