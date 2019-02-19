فوائد عصير الجزر تقليل فرص ظهور التجاعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الجزر بيقوي النظر أمال عصيره بيعمل ايه؟"..جميعنا نعرف أن الجزر يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة، والتي يحتاجها الجسم كبعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي تساعد في تعزيز صحة الجسم، وتحد من الإصابة بالأمراض العديدة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أهم الفوائد التي يحصل عليها الجسم نتيجة لتناوله لعصير الجزر، وذلك وفقا لموقع " stylecraze".

فوائد عصير الجزر

أشار التقرير، إلي أن عصير الجزر يحتوى علي بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، كالألياف الغذائية وفيتامين "سي وأ".

وأوضح التقرير، إلي أن عصير الجزر يساعد بشكل كبير في الحد من الإصابة بالفيروسات والعدوي ونزلات البرد، وذلك نتيجة لتقوية الجهاز المناعي بالجسم، كما أنه يساعد في تحسين حالة العين والنظر نتيجة لاحتوائه علي مضادات الأكسدة المسئولة عن ذلك.

وأكد التقرير، أن عصير الجزر مفيد جدا لصحة الجلد والشعر، ويحد من الإصابة بأي أمراض به كالالتهابات أو ما شابة ذلك، كما أن تناوله يويما يحد من ظهور التجاعيد بالبشرة، ويقلل من كرمشتها، وهذا يتسبب في الظهور بعمر أصغر من سنك.

نظرا لاحتواء عصير الجزر على مضادات الأكسدة، فهو من المشروبات التي تحد من الإصابة بمرض السرطان، كما أنه يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من ارتفاعه وحماية القلب من الجلطات والأزمات، هذا ما أشار له التقرير.

يعد عصر الجزر الخيار الجيد للنساء خلال فترة الحمل، حيث إنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها خلال تلك الفترة الحرجة وأثناء تكوين الجنين، فتناول كوب من عصير الجزر يقلل فرص ولادة أطفال يعانون من تشوهات خلقية، وذلك لاحتوائه علي نسبة عالية من الكالسيوم ومضادات الأكسدة والفوليك اسيد.

يعد الجزر الخيار الأفضل في لتحسين صحة المخ، والحد من تعرضه لأي مشاكل كالنسيان أو الزهايمر، فتناول كوب من عصير الجزر يوميا يقلل من ذلك، كما أنه يحافظ بشكل كبير علي صحة الشعر، ويحد من تساقطه.

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