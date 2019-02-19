شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب حساسية الجلد وأبرز أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الجلد تعتبر من أهم العلامات التى تدل عليها هى الحكة والاحمرار والطفح الجلدى والحالات الجلدية الأخرى الشائعة مثل الاكزيما وغيرها ، وقد لا يمكن التعرف على أسبابها بسهولة، ولكن يمكن لطبيب الأمراض الجلدية تحديد ما إذا كانت الأعراض ناتجة عن الحساسية أم لا.

وفقا لتقرير الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية " acaai" يمكن أن يكون احمرار البشرة والحكة مزعجة ومؤلمة بالتأكيد، ويمكن أن يحدث الطفح الجلدى بسبب العديد من الأشياء ، بما في ذلك التعرض لبعض النباتات، أو ردود الفعل التحسسية تجاه الدواء أو الطعام.

يمكن أن يكون سبب الطفح أيضًا مرضًا مثل الحصبة أو الجدري، الأكزيما وكلاهما مرتبط بالحساسية ، وهما من أكثر أنواع الطفح الجلدي شيوعًا.



حساسية الجلد

ما هي حساسية الجلد

حساسية الجلد هي واحدة من العديد من الحالات الجلدية المختلفة التي قد تؤثر على حالة الجلد، وتعتبر الحساسية الجلدية رد فعل تحسسي لمادة غير ضارة عادة، وفى الأمور العادية إذا هاجم الجسم جسم غريب ينشط الجهاز المناعى للتصدى له وطرده خارج الجسم، ولكن عندما يرى الجهاز المناعي مادة أجنبية ويتفاعل معها ، يمكن تطوير الأمر إلى طفح جلدي تحسسى، وهو ما يسبب الحساسية.



التهاب الجلد التحسسى

أسباب حساسية الجلد

الأكزيما

الأكزيما تعرف باسم التهاب الجلد التأتبي، وتؤثر على ما بين 10 و 20 % من الأطفال و 1 إلى 3 % من البالغين، أحد الأعراض الشائعة للإكزيما هو جفاف الجلد والأحمرار والمتهيج والحكة.

في بعض الأحيان خاصة عند الإصابة بالعدوى ، قد يكون للجلد نتوءات صغيرة مملوءة بالسوائل التي تفرز سائلًا أصفرًا، وغالبا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من الإكزيما تاريخ عائلي من الحساسية.

التهاب الجلد التماسي

التهاب الجلد التماسي هو رد فعل يظهر عندما يتلامس الجلد مع مادة مهيجة أو مسببة للحساسية، يمكن أن تشمل الأعراض طفح جلدي وظهور بثور وحكة وحرقة على الجلد.

يمكن لبعض الأشياء مثل الصابون والمنظفات ومواد تلطيف الملابس والشامبو أو حتى التعرض المفرط للماء ، أن يسبب التهاب الجلد التماسي، العناصر الأخرى التي يمكن أن تسبب التفاعل هي المعادن (مثل النيكل ، ومكون من الفولاذ المقاوم للصدأ) ، والمواد اللاصقة ، وطلاء الأظافر ، والأدوية الموضعية والنباتات وقفازات اللاتكس.

في بعض الأحيان قد تحدث حالة تسمى التهاب الجلد التماسي الضوئي عند التعرض لمسبب الحساسية والتعرض لضوء الشمس، يمكن أن يحدث هذا مع منتجات مثل غسول الحلاقة ، واقي الشمس وبعض العطور.



اعراض حساسية الجلد





أعراض حساسية الجلد

الإكزيما: تؤدى إلى جفاف البشرة وبقع حمراء على الجلد ، وحكة شديدة ويمكن أن تختلف في شدتها من معتدلة إلى شديدة .

التهاب الجلد التلامسي : يسبب نتوءات حمراء على البشرة ، خاصة في المكان الذى يلامس المواد المهيجة أو المسببة للحساسية .



اعراض حساسية الجلد وكيفية تفاديسها

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