شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك ألم فى مفاصلك.. نصائح تساعدك على النوم بشكل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تكون مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، فإن الأعراض مثل ألم المفصل، والتصلب، والتورم يمكن أن تجعل من الصعب عليك النوم بشكل جيد، يمكنك اتباع هذه النصائح التى تساعدك على النوم بشكل أفضل إذا كنت تعانى من ألم المفاصل، بحسب موقع "Every day health".

وفقا لمؤسسة التهاب المفاصل الأمريكية Arthritis Foundation، فإن ما يصل إلى 80 % من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل يعانون من الإرهاق، والعديد منهم يواجهون صعوبات في النوم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.



الم المفاصل

تناول أدوية مسكنة للألم

تناول مسكنات الألم مع اقتراب وقت النوم يمكن أن يجعلك تشعر بالراحة والاسترخاء عند النوم، يمكنك استخدام مسكن مضاد للالتهابات طويل المفعول، بعد استشارة طبيبك.

تدفئة المفاصل التى تؤلمك

العلاج الحراري هو وسيلة شائعة لتهدئة ألم وتورم المفاصل ويمكن استخدام شمع البارافين وهو طريقة تقليدية قد تساعد في الحد من الألم والتصلب فى المفاصل، بدهنه على مفاصلك قبل النوم.



الم المفاصل

اتبع روتين قبل النوم

يجب عليك الالتزام بعمل روتين يومي قبل وقت النوم، ليساعدك على الاسترخاء، قم بإيقاف تشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة - قبل ساعة على الأقل من موعد النوم، يمكنك التأمل أو قراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى تبعث على الاسترخاء.

حافظ على نشاطك طوال اليوم

ممارسة الرياضة المنتظمة ليست مهمة لصحتك فحسب، بل مهمة أيضًا لأنها تساعدك على النوم بشكل أفضل، حيث يمكن للنشاط البدني زيادة جودة النوم وتقليل إدراك الألم لدى الأشخاص المصابين بألم المفاصل، وفقًا لبحث نُشر في 2015 بمجلة Joint Bone Spine.

تجنب الكافيين فى المساء

تجنب الكافيين في فترة ما بعد الظهر والمساء، حيث يمكن أن تبقيك مستيقظًا في الليل، وابتعد عن تناول الطعام قرب وقت النوم.

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