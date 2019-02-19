شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن منع الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن عدوى الجيوب الأنفية غالباً ما تسببها كائنات حية معدية مثل الفيروسات والبكتيريا، إلا أن الأطباء لا يتفقون تماماً حول ما إذا كان من الممكن انتشار العدوى نفسها.

التهابات الجيوب الأنفية يمكن أن تسببها العديد من الأشياء المختلفة، فقد تكون ناتجة عن فيروسات أو بكتيريا تسبب الالتهاب حيث تصاب الجيوب الأنفية بالأنف وفقا لتقرير موقع "health".

الجيوب الأنفية عبارة عن سلسلة من التجاويف العظمية تقع فى الجمجمة مصممة للحفاظ على الجزيئات الغريبة مثل الغبار والجراثيم من الدخول إلى جسمك، الاتهاب الذى يحدث يمكن أن يسبب احتجاز المخاط ، ومن ثم يمكن نمو الجراثيم ، مما قد يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية.

تحدث معظم أنواع التهابات الجيوب الأنفية الحادة (التي تستمر من 7 إلى 10 أيام فقط) بسبب الفيروسات، ولكن البكتيريا والفطريات تسبب التهاب الجيوب الأنفية المزمن (وهى التي تدوم أكثر من 10 أيام و / أو تكرر بشكل كثير) ، وتزداد بشكل كبير فى حال معاناة الشخص من الحساسية ، ومشاكل الجهاز المناعي .



التهاب الجيوب الانفية

هل عدوى الجيوب الأنفية معدية أم لا تعتمد على السبب الأساسي، مسببات الأمراض الفيروسية هي نفسها التي تسبب نزلات البرد، ولكن الفيروسات الأنفية هي أسباب فيروسية شائعة للإصابة بالزكام والجيوب الأنفية. هل عدوى الجيوب الأنفية معدية أم لا تعتمد على السبب الأساسي، مسببات الأمراض الفيروسية هي نفسها التي تسبب نزلات البرد، ولكن الفيروسات الأنفية هي أسباب فيروسية شائعة للإصابة بالزكام والجيوب الأنفية.

يمكن أن تنتقل العدوى من الفيروس الذي ينتشر في الهواء أو يتم نقلها عن طريق الاتصال باليد الملوثة لشخص آخر ، وأيضا مسببات الأمراض البكتيرية تتصرف مثل البكتيريا المعدية الأخرى ويمكن أن تنتشر بسرعة لتصيب أى شخص.



كيف يمكن وقف التهاب الجيوب الأنفية

كيف يمكن منع التهاب الجيوب الأنفية كيف يمكن منع التهاب الجيوب الأنفية يمكن منع انتشار عدوى الجيوب الأنفية بنفس الطريقة التي تمنع بواسطتها نزلة البرد أو الأنفلونزا من خلال :

النظافة الجيدة للأيدي كافية لتقليص الانتشار بشكل كبير خاصة بعد لمس الشخص أنفه وقبل ملامسة الأشياء أو الأشخاص. تنظيف الأنف باستمرار باستخدام محلول ملحي. الحفاظ على ممرات الأنف رطبة ، مما يساعد على منع التهاب الجيوب الأنفية، باستخدام رذاذ الأنف على مدار اليوم . شرب الكثير من الماء واستنشاق البخار. والنوم ورفع الرأس لمنع المخاط من الرجوع في الجيوب الأنفية. الحصول على اللقاح السنوي ضد الإنفلونزا حيث يمكن أن يؤدي فيروس الأنفلونزا أيضًا إلى الإصابة بالجيوب الأنفية.