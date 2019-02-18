جميع انواع ” مزيل عرق فيشي “

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مستحضرات فيشي فعالة ومميّزة إذ صممت لتلبي كافة احتياجات جميع أنواع البشرة وتقدّم مختبرات ومعامل وخبراء فيشي لمستحضرات التجميل أفضل مستحضرات العناية بالبشرة ، حتى الحساسة منها ، حيث دمجت أحدث الاكتشافات الطبيّة مع الـThermal Water. وهي تقدم اليوم علاجات لعلامات التقدم في السن، جفاف الجلد، حب الشباب، البشرة الباهتة وأيضاً للوقاية من أشعة الشمس.

مشكلة التعرق للرجال والنساء

التعرق المفرط بالنسبة للرجال او النساء مشكلة صعبة يتعرضون لها كثيرا مع الضغوط العصبية وتوتر العمل، والإجهاد الشديد الذي يمروا به خلال يومنا.

وإذا كنت دائما ما تقع في مواقف محرجة بسبب العرق الزائد، والذي دائما ما يترك أثار وبقع ظاهرة على الملابس وأيضا رائحة مزعجة غير مستحبة وخاصة في فصل الصيف ورغم الاستحمام المتكرر واستخدام العديد من الوصفات البديلة للقضاء على العرق ورائحته وأيضا كون معظم الأشخاص لديهم بشرة حساسة من الممكن أن تتأذى من أبسط مستحضرات التجميل والمزيلات ، هنا سنقدم الحل مع مجموعة من مزيلات العرق الخاصة بشركة فيشي المميزة لأصحاب العرق المفرط والبشرة الحساسة من الرجال والنساء.

فيشي كريم مزيل العرق ملطف يدوم لمدة 24 ساعة

كريم مزيل العرق اللطيف الذي يدوم لمدة 24 ساعة للبشرة الحساسة أو المتضررة للنساء والرجال من ذوي البشرة الحساسة، و يبحثوا عن عناية تجمع بين فعالية مزيل العرق والتحمل الفائق. له تركيبة لطيفة صممت خصيصاً للبشرة الحساسة أو المتضررة.

ويحتوي هذا المزيل على تركيبات فعالة لمقاومة التعرق مع البرولين كوتي (Proline Cutei) المهدئ. تركيبته صممت لتفادي الحساسية. اختبرت تحت رعاية أطباء الجلد، خالية من الكحول، خالية من البارابين، وغير معطرة.

فيشي بفعالية مقاومة للتعرق طوال 48 ساعة

مستحضر آخر قوي وفعال في محاربة التعرق الزائد من فيشي، يوفر حماية لا مثيل لها للرجال والنساء الذين يعانون من فرط التعرق، دون أي تأثير سلبي ومؤذي على البشرة.

يتميز بخاخ مزيل العرق من فيشي بسرعة جفافه فلن تشعر بأي لزوجة أو تكتلات تحت جلد الإبطين عن استخدامه فهو ذو ملمس رقيق وطبيعي فسوف يترك جلدك طبيعي وغير داكن.

يقوم بخاخ مزيل العرق من فيشي بمنع التعرق لمدة 48 ساعة ، ويمنحك انتعاش ملحوظ وقوي فور استعماله، فله تركيبة لا تحتوي على كحول أو بارابين تتميز بعناية فائقة للبشرة الحساسة.

فيجب استعماله بعد الاستحمام على بشرة نظيفة ، واستمتع بشعور رائع طوال اليوم ، مهما كانت الضغوط في العمل.

كريم فيشي مضاد للتعرق فعالية على مدار 7 أيام

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كريم فيشي مضاد للتعرق لمدة تصل إلى 7 أيام وله تركيبة خالية من الكحول ، خالية من البارابين و أيضا خالية من الايتانول.

فيشي ستيك مزيل العرق يدوم لمدة 24 ساعة

يدوم لمدة 24 ساعة خال من أملاح الألومينيوم ومقدم للبشرة الحساسة أو المتضررة. وللنساء اللاتي تبحثن عن فعالية عالية مزيلة للعرق بدون أملاح الألومينيوم. ويحتوي أيضا على ريسينوليات الزنك التي لها مفعول مزيل للعرق ومقاوم للبكتيريا، وتمنح شعور منعش و مريح طوال النهار ومناسب لجميع أنواع البشرة.

فيشي مزيل العرق المفرط يدوم ل 72 ساعة

تحتوي تركيبة هذا النوع من مزيلات العرق من فيشي على العديد من المعادن والعناصر الفعالة المحايدة والرقيقة على البشرة التي تعمل على القضاء على العرق الفرط ورائحته وحتى تحت ظروف الاجهاد الشديدة والعمل الصعب.

فهو مزيل عرق متميز يدوم لمدة 72 ساعة، ويحتوي على العديد من المركبات المتميزة بقوتها في محاربة التعرق المفرط عند الإجهاد وتحت الضغوط اليومية، وهو مناسب لاستخدام الجنسين بفعالية متساوية.

لا داعي للقلق من حساسية بشرتك عند استعمال مزيل العرق المفرط من فيشي، فهو مجرب من قبل العديد من الخبراء فهو لا يحتوي على أي مسبب مزعج يؤدي إلى تهيج البشرة واحمرارها أو حدوث أي التهابات أو حكة.

يتم وضع مزيل العرق من فيشي على منطقة تحت الإبطين بعد الاستحمام والتجفيف الجيد ، وتتميز تركيبته بأنها تجف سريعاً دون أي شعور غير محبب ، ويوفر حماية مثالية تدوم 72 ساعة.

فيشي مزيل العرق يدوم لمدة 48 ساعة

يتميز مزيل العرق الرول أون من فيشي بتركيبة قوية تستهدف مسامات العرق المفتوحة دائما ، فتوفر حماية تستمر يومين للرجال والنساء الذين يعانون من فرط التعرق تحت الضغوط اليومية، والإجهاد ولا تقلقي من هذه المستحضرات فهي لا تعمل على غلق مسامات الجلد لإيقاف العرق ولكنها تخفف من حدة التعرق وتستبدل رائحة البكتيريا المزعجة للتعرق بأخرى ذات رائحة جذابة وغير نفاذة وخاصة للمحجبات.

هو مستحضر فائق التميز آخر مقدم لكي في زجاجة خلابة رول اند رول ، يوفر لك حماية فائقة من التعرق الزائد لمدة 48 ساعة، دون أن يهدد بشرتك الحساسة بأي التهابات أو تكتلات مؤلمة.

تم اختبار تركيبات كافة مزيات العرق من فيشي على البشرة الحساسة، وتم اعتمادها من مجموعة كبيرة من خبراء التجميل وأطباء الجلد وذلك نظراً لخلوها من الكحول والبارابين، ورقتها الشديدة على البشرة مع فعاليته الممتازة والرائعة.