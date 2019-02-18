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يعد الزبيب عبارة عن العنب الناضح والمجفف، فهو واحد من الفواكه المجففة التي توجد في جميع البيوت، حيث يتم تناولها بشكل منفرد أو يمكن إضافتها للمأكولات، ويحتوي الزبيب على نسبة كبيرة من السكريات، ويتميز بطعمه الحلو والحامضي، ويوجد نوعان منه وهما الزبيب الأصفر والزبيب الأسود، ولعل السبب الأساسي وراء إختلاف لونه لإختلاف نوع ثمار العنب المستخدم في صناعة الزبيب، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على أهم فوائد الزبيب للجنس.

فوائد الزبيب للجنس

من الجدير ذكره أن الكثير من الدراسات والأبحاث أكدت على أن الزبيب يتميز بفوائده الكثيرة للجنس وذلك يرجع لأنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المختلفة والمهمة للجسم، ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:

1- يعمل على تنشيط الدورة الدموية لدى الرجال، حيث يساعد بالتحديد على زيادة تدفق الدم لجميع الأعضاء التناسلية الذكرية ويزيد من القدرة الجنسية لديهم، كما يساعد أيضًا على زيادة وقوة الإنتصاب.

2- يعمل على زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال.

3- يقوم بزيادة عدد وحركة الحيوانات المنوية، مما يساعد على زيادة فرص حدوث الحمل.

4- يعالج الضعف الجنسي عند الرجال، لأنه غني بحمض الأرجينين والذي يساعد على زيادة الإنتصاب وعلاج ضعفه.

طريقة استخدام الزبيب للجنس

من الملاحظ أنه لكي يتم الإستفادة من فوائد الزبيب للجنس وزيادة القدرة الجنسية يجب أن يتم تناول كميات قليلة منه كل يوم على الريق، كما يفضل تناوله أيضًا مع الوجبات الرئيسية خلال تناول الطعام.

فوائد تناول الزبيب على الريق:

1- يعمل على تنظيم نسبة السكر، ومحاربة التسوس وذلك لأنه غني مركبات الفيتوكيميكال والتي تعرف بأهميتها الكبيرة في محاربة البكتيريا والتخلص منها بصورة نهائية والتي يترتب عليها حدوث التسوس وأمراض اللثة الأخرى.

2- يقوم بتقليل ضغط الدم، حيث أثبتت العديد من الدراسات على أن تناول بعض حبات الزبيب على الريق أو تناوله ثلاثة مرات باليوم يعمل على خفض ضغط الدم بصورة بسيطة، وذلك لأن الزبيب يحتوي على البوتاسيوم الذي يعرف بفاعليته الكبيرة في تقليل ضغط الدم المرتفع.

3- يساعد تناوله أيضًا على الريق على زيادة الشعور بالشبع، وبالتالي فهو يحارب مرض السمنة الخطير ويساعد على ضبط الوزن والتحكم به، كما يقوم بالتأثير على الهرمونات المسئولة عن الشبع.

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4- يساهم في علاج جميع إضطرابات الجهاز الهضمي ومشاكله، كما يعرف بفاعليته الكبيرة في علاج الإمساك.

5- يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالدم، كما يقوم بالحماية من خطر التعرض للكثير من الأمراض القلبية المختلفة وكذلك أمراض تصلب الشرايين.

فوائد أكل الزبيب بشكل عام

هناك الكثير من الفوائد التي تعود على صحة جسم الإنسان في حالة تناوله للزبيب بشكل مستمر ومن هذه الفوائد مايلي:

1- يعمل على زيادة مناعة جسم الإنسان وحمايته من خطر التعرض للكثير من أمراض الشتا المختلفة وعلى وجه التحديد مرض السعال والكحة، ولعل ذلك يرجع لأن الزبيب غني بالكثير من المواد المضادة للأكسدة، كما يحتوي أيضًا على نسبة كبيرة من فيتامين سي والذي يمثل أهمية كبيرة في الوقاية والقضاء على العديد من الفيروسات والجراثيم المختلفة التي توجد بالجسم والتي تسبب خطر التعرض للكثير من الأمراض المختلفة.

2- يساعد على تخليص الجسم من السموم وكذلك الفضلات التي توجد به، كما يساهم في التخلص من القلق والتوتر، ويزود الجسم بالحيوية والنشاط الضروري لإنجاز جميع المهام اليومية.

3- يعمل على علاج جميع حالات فقر الدم، حيث أثبتت معظم الدراسات والأبحاث على أن تناول الزبيب بصورة مستمرة يساعد على تزويد الدم بالكثير من المعادن المختلفة والمهمة لتغذية الجسم، كما يحتوي أيضصا على مجموعة كبيرة من الألياف المختلفة المهمة لتقوية الدم ولحمايته من خطر الإصابة بمرض الأنيميا.

4- يساعد في علاج الكثير من الأمراض المختلفة، ومن أهم هذه الأمراض هي مرض النقرس والقولون، كما يساعد أيضًا في التخلص من ألم الصداع والصرع، ويقوم بتفتيت حصوات الكلى والمرارة أيضًا.

5- يقوم بعلاج جميع أمراض الروماتيزم المختلفة، كما يساعد في علاج جميع آلام المفاصل والتخلص منها بشكل نهائي وبصورة سريعة، كما يستخدم في بعض الحالات من أجل علاج مرض الإمساك المزمن والتخلص من مرض البواسير وذلك لأنه يحتوي على ألياف كثيرة مفيدة للجسم.

6- يلعب دور هام في تقوية الذاكرة والذكاء ويزيد من تركيز أي شخص، كما يمثل أهمية كبيرة أيضًا تقليل نزيف الدم خلال الدورة الشهرية عند السيدات، بالإضافة لأهميته في تقوية النظر وعلاج جميع حالات إرهاق العين.

ماهي أضرار الزبيب

من الجدير ذكره أن الزبيب لايمثل أي ضرر على الصحة، وخاصة في حالة عدم الإفراط في تناوله، ولكن من الملاحظ أنه في حالة زيادة تناوله بشكل كبير فسوف يترتب عليه حدوث الإسهال ومشاكل كبيرة عند الهضم، بالإضافة للشعور بالغثيان والقيء وحدوث التهاب شديد بالحلق وجفاف بالفم وغيرها من المشاكل الأخرى في العضلات.